Fransa’da evler, işyerleri havuza döndü: 3 ölü
Fransa’da şiddetli yağışlar ve su baskındaları nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Su seviyesinin 1,.5 metreye çıktığı evler ve işlerleri havuza döndü. Eğitime ara verildi, vatandaşların dışarı çıkmamaları istendi. Kırmızı alarm ilan edildi.
FRANSA’nın güneyindeki Aude bölgesinde şiddetli yağışlar ve su baskınları nedeniyle üç kişi yaşamını yitirdi.
Aude Valiliğinden yapılan açıklamada, yağışlar nedeniyle şimdiye kadar Villardonnel kentinde bir, Villegailhenc kentinde ise iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
EVLERİNİZDE KALIN
Bölgedeki çok sayıda ev ve iş yerinde su seviyesi 1,5 metrenin üzerine çıktı. Aude bölgesinde şiddetli rüzgar ve su baskınları nedeniyle doğal afet seviyesi anlamına gelen kırmızı alarm ilan edildi. Bölgede eğitime ara verildi, vatandaşlardan trafiğe çıkmamaları ve evlerinde kalmaları istendi. Dün gece başlayan sağanak yağmurlardan dolayı sel sularının daha da yükselmesinden ve ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle