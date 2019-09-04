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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / FOTOĞRAF: REUTERS
04.09.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Fransa’da ‘çevreyi koruma’ temel ilkeler arasında yer alacak

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Fransa’da ‘çevreyi koruma’ temel ilkeler arasında yer alacak

Fransa’da son Bakanlar Kurulu toplantısında bazı kurumsal reformlar onaylandı. Reformlar içerisinde Fransa Ulusal Meclisi’ndeki milletvekili sayısının düşürülmesi ve seçim sistemi ile yargı bağımsızlığı, çevre koruması ve referandumlar yoluyla halkın irade beyanının kolaylaştırılması yer alıyor. Yeni reform tasarısıyla senatör sayısının 348’den 261’e, 577 olan milletvekili sayısının dörtte bir oranında düşürülerek 433’e indirilmesi hedefleniyor.

Fransa’da ‘çevreyi koruma’ temel ilkeler arasında yer alacakÇEVRE konusu ise, geçen yıl başlayan Sarı Yelekliler protestolarının ardından yenilenen son tasarıdaki önemli başlıklar arasında bulunuyor. Çevrenin korunmasının anayasada cumhuriyetin temel ilkeleri arasına konulması planlanıyor. Buna göre, Fransız anayasasının birinci maddesinde yer alan ‘Fransa bölünmez, laik, demokratik ve sosyal cumhuriyettir’ ifadesine ek olarak ‘Fransız Cumhuriyeti çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve iklimsel değişikliklere karşı duyarlı çalışır’ ifadeleri getirilecek.

‘ANAYASA KONSEYİ ÜYELİĞİ’NE SON
Parlamentoya gönderilmesi planlanan tasarının son halinde ayrıca yerel yönetimlerin sorumluluk ve serbest karar alma yetkisinin genişletilmesi ön görülüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetinin önerileri arasında bulunan başka bir önemli nokta ise, ‘yargı bağımsızlığı’ konusu. Eski cumhurbaşkanlarının otomatik olarak anayasa mahkemesi konumundaki ‘Anayasa Konseyi’ne üyeliği’ uygulamasına son verilmesi planlanıyor.

REFERANDUM KAPSAMI GENİŞLETİLMESİ
Macron’un istediği bir diğer değişiklik ise, ‘Halkın karar alma mekanizmalarına katılımının’ kolaylaştırılarak referandumların kapsamının genişletilmesi. Halen önemli konularda referandum düzenlenebilmesi için seçmenin onda biri ve Senato ile Ulusal Meclis üyelerinin beşte birinin imzası gerekiyor. Bu da 47 milyonu aşkın seçmenin olduğu Fransa’da 4.7 milyon kişiye denk düşüyor.

1 MİLYON SEÇMENİN İMZASI ŞARTI
Hükümet ise, parlamenterlerin onda biri ile 1 milyon seçmenin imzasının bulunması şartıyla referandum düzenlenmesine imkan tanımasını istiyor. Ayrıca mevcut sistemde 577 ayrı seçim bölgesinden yalnızca bir milletvekili iki turlu seçim sistemiyle seçilebiliyor. Reform tasarısı ise sayıları 433’e indirilecek olan milletvekillerinin beşte birinin seçimin ilk turunda yüzde 5 barajını aşan partiler arasında oy oranlarına göre paylaşılmasını öngörüyor. Bu sayede seçim çevrelerinin çoğunda ikinci tura kalamayan siyasi partilerin kısmen de olsa Ulusal Meclis’te temsil edilmesi amaçlanıyor. Hükümet, tasarının ilk uygulamasında bu oranı yüzde 15 olarak öngörürken, reformun başarılması halinde en az 87 sandalye partiler arasında paylaşılacak.

3 AYRI SANDALYEDE OTURABİLECEK
Mevcut seçim sistemi nedeniyle ikinci tura kalabilen partilerin sayısı sınırlı kalırken, yüzde 5’in üzerinde oy almış partiler sınırlı sayıda seçim bölgesinde milletvekili çıkarabiliyordu. Fransa, bazı kısıtlamalara rağmen bir siyasinin yerel, ulusal ve Avrupa düzeyinde 5 ayrı sandalye için yarışması mümkünken, Macron’un yeni reform paketinde nüfusu 9 binin üzerindeki şehirlerin belediye başkanlarının en fazla 3 ayrı sandalyede oturabilmesi öngörülüyor.

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