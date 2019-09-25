Fransa’da çatıda yakalanan siyah panter, hayvanat bahçesinden çalındı
Fransa’da tırmandığı bir çatı katında sakinleştirici iğneyle vurularak yakalanan 6 aylık siyah panter, gönderildiği hayvanat bahçesinden kafesi kırılarak çalındı.
FRANSA’da bir binanın çatı katına tırmanan ve büyük paniğe neden olan siyah panter, 2 saatlik çalışma sonunda sakinleştirici iğneyle yakalanmıştı. Fransız yetkililer, 6 aylık siyah panterin gönderildiği hayvanat bahçesinden çalındığını açıkladı. Maubeuge’de bulunan hayvanat bahçesi çalışanları, sabah saatlerinde panterin kaldığı kafesin kapısının kırık olduğunu ve panterin yerinde olmadığını tespit etti.
Hayvanları Koruma Organizasyonu yetkilisi Kader Laghouati, sahibi tarafından evcilleştirilen siyah panterin saldırgan olmadığını söyledi.
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