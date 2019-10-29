Fransa’da cami önünde silahlı saldırı: 2 yaralı
Fransa’nın Bayonne kentindeki cami önünde dün yerel saatle 15.00 sıralarında gerçekleşen silahlı saldırıda, 2 kişi ağır yaralandı.
ESKİ asker olduğu ifade edilen saldırgan, caminin önündeki bir aracı da ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle yangın kontrol altına alındı. 84 ve 87 yaşlarındaki iki yaralı hastaneye kaldırıldı.60’lı yaşlarındaki saldırgan evinde gözaltına alınırken, Bayonne Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, caminin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.MACRON’DAN KINAMA
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olayla ilgili Twitter’dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: “Bayonne’daki caminin önünde düzenlenen korkunç saldırıyı şiddetle kınıyorum. Düşüncelerim kurbanlardan yana. Fransa Cumhuriyeti, kini asla tolere etmez. Faillerin cezalandırılması ve Müslüman vatandaşların korunması için her şey yapılacak. Bu konuda taahhütte bulunuyorum.”
Fransız basını ise saldırganın Claude Sinke olduğunu ve 2015’teki bölgesel seçimlerde liderliğini Marine Le Pen’in yaptığı aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin adayı olarak Seignanx’da yarıştığını yazdı.
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