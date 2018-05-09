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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AFP
09.05.2018 - 12:11, Son Güncelleme:

Fransa’da bir üniversiteye daha operasyon

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Fransa’da bir üniversiteye daha operasyon

Fransa’da eğitim reformunu protesto eden öğrencilerin 6 Mart’tan beri işgal ettiği Toulouse Jean-Jaures Üniversitesi, polisin şafak vakti düzenlediği bir operasyonla tahliye edildi.

YEREL La Depeche gazetesi, polisin tahliye operasyonunu, gece 04.00 sıralarında içeride 70 civarında öğrencinin bulunduğu sırada gerçekleştirdiğini yazdı. Haberde, 200 civarında güvenlik görevlisinin saat 04.00 civarında 6 Mart’tan beri öğrenciler tarafından işgal edilen Toulouse Jean-Jaures Üniversitesi Mireil Kampüsü’nde tahliye operasyonu başlattığı ve yaklaşık bir saat süren operasyonda 70 civarında öğrencinin binanın dışına çıkarıldığı kaydedildi.

Bölge valiliği tarafından yapılan açıklamada, tahliyenin sorunsuz gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirtilirken, La Depeche gazetesi, tahliye sırasında 3 kişinin yaralandığını, daha sonra dışarıda devam eden olaylar sırasında bir kişinin gözaltına alındığını yazdı.

COPLANDILAR, YERLERDE SÜRÜKLENDİLER
Tahliye edilen öğrencilere destek vermek için bölgede toplanan kişilerin bir metro istasyonunu işgal etme girişiminde bulunduğu belirtilen haberde, tahliye sırasında ve sonrasında polisin sert müdahalesinin gözlemlendiği, öğrencilerin coplanarak yerlerde sürüklendiği bilgisi verildi.
Fransa’da eğitim reformu ve üniversiteye giriş şartlarına getirilen düzenlemeleri içeren tasarı şubat ayında meclisten geçmiş, buna tepki gösteren öğrenciler 50’den fazla üniversite veya fakültede işgal eylemleri başlatmıştı.
Polis, daha önce işgal eylemlerinin devam ettiği başta Paris, Nancy, Metz, Grenoble, Montpellier, Lyon ve Strasbourg üniversiteleri olmak üzere çok sayıda fakülte ve kampüse baskınlar düzenleyerek eylemleri sonlandırmıştı.

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