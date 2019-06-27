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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
27.06.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Fransa’da bir ilk: Hava kirliliğinden devlet sorumlu

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Fransa’da bir ilk: Hava kirliliğinden devlet sorumlu

Paris’te hava kirliliği nedeniyle bronşite yakalanan ve astım atakları yaşayan 52 yaşındaki kadın ve 16 yaşındaki kızının devlete karşı açtığı dava sonuçlandı. Montreuil Mahkemesi, hava kirliliğinden devletin sorumlu olduğuna hükmetti ancak anne ve kızının 160 bin Euro’luk tazminat talebini reddetti.

FRANSA’nın başkenti Paris’in banliyösü Montreuil’de mahkeme, 2012-2016 döneminde Paris ve çevresindeki hava kirliliği nedeniyle bronşit hastalığına yakalanan ve astım atakları yaşayan 52 yaşındaki kadın ve 16 yaşındaki kızının, devlete karşı açtığı davaya ilişkin kararını verdi. Hava kirliliği konusunda alınan önlemlerin yetersiz kaldığını ve bundan devletin sorumluğu olduğunu belirten mahkeme, bununla birlikte davacı anne ve kızının 160 bin avroluk tazminat talebini reddetti.

FRANSA’DA BİR İLK
Davacı anne ve kızın avukatı François Lafforgue, bu önemli kararın Fransa’da bir ilk olduğunu ve devletin hava kirliliğini önlemek için artık etkili adımlar atması gerektiğini söyledi. Lafforgue, müvekkillerinin bu konuda devletin sorumlu tutulmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti. Fransız basınında konuyla ilgili haberlerde, kadının ve kızının, hastalıkları nedeniyle iki yıl önce yaşadıkları Paris’in yakın banliyölerinden Saint-Ouen’den Orleans’a taşınmak zorunda kaldıkları belirtildi.

SİGARA İLE AYNI ETKİYİ BIRAKIYOR
Ulaşım ve Çevre Derneğinin geçen yıl yaptığı araştırmada, havadaki metreküp başına 22 mikrogram ölçülen zehirli partikül miktarını teneffüs etmek, bir adet sigara içmekle aynı etkiyi yarattığı vurgulanmıştı.
Araştırmada iki adet sigara içmekle 4 gün Paris’te kalmanın sağlığa aynı derecede zarar verdiği belirtilmişti.
Dünya Sağlık Örgütü de dünya genelinde kanserden ölümlerin en önemli sebebinin hava kirliliği olduğunu bildirmişti.

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