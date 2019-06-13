Fransa’da aşırı sağcı Le Pen hakim karşısına çıkacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriFransa’da aşırı sağcı Le Pen hakim karşısına çıkacak
GeriAvrupa Fransa’da aşırı sağcı Le Pen hakim karşısına çıkacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA / Fotoğraf: Reuters
13.06.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Fransa’da aşırı sağcı Le Pen hakim karşısına çıkacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fransa’da aşırı sağcı Le Pen hakim karşısına çıkacak

DEAŞ’a ait infaz görüntülerini Twitter hesabından paylaştığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen mahkemeye sevk edildi.

FRANSIZ basınında yer alan haberlere göre, Le Pen, 2015’te DEAŞ’a ait infaz görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle Nanterre Ceza Mahkemesine sevk edildi. Paris Savcılığı, geçen yıl mart ayında, aynı gerekçeyle Le Pen hakkında soruşturma başlatmıştı. Savcılık, aşırı sağcı lider için 3 yıl hapis ve 75 bin Euro para cezası talep etmişti. Fransa’da mahkeme geçen yıl Le Pen’e ‘psikiyatri testi’ uygulanması talebinde bulunmuştu ancak Le Pen bu testi yaptırmayı reddetmişti.

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMIŞTI
Konuyla ilgili ön soruşturma çerçevesinde Le Pen’in dokunulmazlığı iki yıl önce Avrupa Parlamentosu (AP) ve Fransa Ulusal Meclisi tarafından kaldırılmıştı. Le Pen, 2015’te, partisi ile DEAŞ arasında paralellik kuran bir gazeteciye tepki olarak sosyal paylaşım sitesinde terör örgütünün yaptığı üç infazla ilgili fotoğraflar paylaşmıştı. Tepkilerin ardından Amerikalı gazeteci James Foley’in infazına ilişkin fotoğrafı silen Le Pen, diğer ikisini ise kaldırmayı reddetmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Fransa’da aşırı sağcı Le Pen hakim karşısına çıkacak
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk İsviçre’de
‘Prepper’a mühimmat taşıyan 4 Alman polisi tutuklandı
‘Orta Çağ’a atılan etkin bir adım’