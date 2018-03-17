Fransa’da 36 günlük ‘grev baharı’ başlıyor

Fransa’da havayolu, demiryolu ve metro ulaşımı sağlayan kurumların yanı sıra emekliler ve memurlar da grev kararı aldıklarını duyurdu.

Ülkede çok sayıda sektörde greve gidilecek ve gösteriler düzenlenecek. Ulusal Demiryolu Şirketi SNCF, hükümetin reform kararını protesto amacıyla nisan ayından itibaren 36 gün sürecek greve gidileceğini ve haftada 2 gün ülke genelindeki tren seferlerinde yavaşlatma uygulanacağını bildirdi.

22 MART’TA HAYAT DURACAK

CGT sendikası yöneticisi Laurent Brun da, 22 Mart’ta Paris’te 25 bin kişinin katılacağı bir gösterisi düzenleneceğini ve hükümetin reform kararını değiştirmesi isteneceğini, kabul edilmemesi durumunda da grevin uzatılabileceğini açıkladı.

Ülkede memurların üye olduğu 7 ayrı sendika tarafından yapılan ortak açıklamada da aynı gün Paris’te büyük bir gösterinin düzenleneceği bildirildi. Hükümetin tasarruf kararları çerçevesinde 120 bin memur kadrosunun azaltılmasını protesto eden memurlar, daha önce de benzer bir gösteri düzenlemişti.

METRO, TRAMVAY ÇALIŞMAYACAK

Paris ve çevresinin metro ve tramvay ulaşımını üstlenen RATP kurumu çalışanları da demiryolları ve kamu çalışanlarının haklarını savunmak ve destek için 22 Mart’taki grev ve gösteri çağrısına katıldı. RATP çalışanları, Paris metrosunun özelleştirilmesi projesine de karşı çıkarak 21 Mart akşamından 23 Mart sabahına kadar grevde olacaklarını duyurdu.

HAVADA BİR AYDA ÜÇÜNCÜ GREV

Fransız ulusal havayolu şirketi Air France çalışanları ise bir ay içinde üçüncü kez greve gitme kararı aldı. Daha önce çalışma şartları ve ücret artışı politikasını protesto amacıyla greve giden pilotlar ile kabin ve yer hizmetleri çalışanlarının üye olduğu 11 sendika, 23 Mart’ta yapılacak grevin ardından 30 Mart’ta da yeni bir greve gidileceğini açıkladı.

EMEKLİLERİN ALIM GÜCÜ AZALDI

Ülkede emeklilerin tepkisini çeken vergi artışı düzenlemesi nedeniyle önceki gün düzenlenen gösterilerden sonra, yine aynı nedenle ve alım gücünün azalmasını protesto amacıyla yeni gösterilerin Fransa çapında düzenleneceği öğrenildi.