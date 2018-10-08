Fransa ve Almanya’dan internet devlerine karşı ortak adım
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Google, Amazon, Facebook ve Apple gibi şirketlerin Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde elde ettikleri gelir üzerinden vergilendirilmesine ilişkin Almanya ile yıl sonuna kadar bir çözüm bulacaklarını belir
LE Maire, bu konunun yeni Avrupa bütçesi konusundan daha acil olduğunu dikkati çekti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen yıl eylülde yaptığı açıklamada, uluslararası internet şirketlerinin AB üyesi ülkelerde elde ettikleri gelir üzerinden vergilendirilmesi gerektiğine işaret ederek, “Oyunun kurallarına uymayan internet devleriyle ilgili daha etkili düzenlemeler istiyoruz” demişti.
Google, Apple, Facebook ve Amazon gibi şirketler, Avrupa kamuoyunda, gelirlerini, elde ettikleri ülkede değil de daha düşük vergi ödeyebildikleri ülkede beyan ettikleri için eleştiriliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle