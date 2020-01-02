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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: AP
Haber Giriş: 02.01.2020 - 15:28,Son Güncelleme:/

Fransa'da grev rekoru!

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Fransa'da grev rekoru!

Fransa’da emeklilik reformuna karşı yapılan grevlerin 29. gününü doldurmasıyla ülkede grev rekorunun kırıldığı ifade edildi.

FRANSA’da emeklilik yaşına düzenleme getiren ve özellikle toplu taşıt sürücülerinin erken emeklilik hakkını kaldıran emeklilik reformu grevleri devam ediyor. Emeklilik reformu grevinin, bugün itibariyle 29. gününü doldurması üzerine ülke tarihindeki grev rekorunun kırıldığı ifade edildi.

Fransada grev rekoru
1986-1987’DE 28 GÜN SÜRMÜŞTÜ
Fransa’da devam eden emeklilik reformu grevlerinin daha da uzun sürmesi bekleniyor. Yılbaşı gecesi açıklama yapan sendika başkanları, 2020 yılında grevin daha etkili olması ve ülke çapında yayılması için çağrı yapmıştı. Fransa’da 1986-1987 yıllarında maaş yükseltme ve daha iyi çalışma şartlarına yönelik yapılan grevler 28. günün sonunda bitmiş ve Fransa’nın grev rekoru kırılmıştı.

 

 

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