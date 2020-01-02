Fransa'da grev rekoru!

FRANSA’da emeklilik yaşına düzenleme getiren ve özellikle toplu taşıt sürücülerinin erken emeklilik hakkını kaldıran emeklilik reformu grevleri devam ediyor. Emeklilik reformu grevinin, bugün itibariyle 29. gününü doldurması üzerine ülke tarihindeki grev rekorunun kırıldığı ifade edildi. 1986-1987’DE 28 GÜN SÜRMÜŞTÜ

Fransa’da devam eden emeklilik reformu grevlerinin daha da uzun sürmesi bekleniyor. Yılbaşı gecesi açıklama yapan sendika başkanları, 2020 yılında grevin daha etkili olması ve ülke çapında yayılması için çağrı yapmıştı. Fransa’da 1986-1987 yıllarında maaş yükseltme ve daha iyi çalışma şartlarına yönelik yapılan grevler 28. günün sonunda bitmiş ve Fransa’nın grev rekoru kırılmıştı.