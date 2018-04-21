Fransa Selefi imamı ülkesine gönderdi
Vaazlarından dolayı Fransa İçişleri Bakanlığı’nın hakkında sınır dışı kararı verdiği Marsilya’daki bir camide görevli imam El Hadi Doudi, ülkesi Cezayir’e sınır dışı edildi.
FRANSA İçişleri Bakanlığı’nın Selefi imamı sınır dışı etme kararı, El Hadi Doudi’nin avukatı Nabil Boudi‘nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yaptığı itiraz üzerine askıya alınmıştı. AİHM ise askıya aldığı sınır dışı edilme kararanı onayladığını açıkladı.
Marsilya kentinin merkezindeki As-Sunna adlı camiinin imamı olan 63 yaşındaki El Hadi Doudi, verdiği vaazlarda kullandığı radikal söylemleri nedeniyle eleştirilmişti. Fransa İçişleri Bakanlığı, Doudi’nin vaazlarında kadınlar, Yahudiler ve Şiiler gibi belirli gruplara karşı ayrımcılık, nefret ve şiddet içeren sözler sarf etmesini kasıtlı tahrik olarak nitelendirmişti.
CAMİYE KAPATMA KARARI VERİLMİŞTİ
Fransa İçişleri Bakanlığı, 11 Aralık’ta, As-Sunna camisi için altı aylık bir kapatma kararı vermiş, bu geçici kapatma kararı 31 Ocak’ta Devlet Konseyi tarafından onaylamıştı. Sınır dışı kararı verilen imam El Hadi Doudi, söylemlerinde ayrıca Yahudileri kirli, maymun ve domuzlara benzettiği ifade edilmişti.
İmam El Hadi Doudi’nin verdiği vaazlar arasından Ocak 2013 ile Eylül 2017 tarihleri arasında okuduğu 25 hutbeyi istihbarat servislerinin analiz ettiği belirtilirken, imamın avukatı Boudi, müvekkilinin işkence veya “insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele” ye maruz kaldığını belirtmişti. Avukat, Doudi’nin camisinin kapatıldığını ifade etmişti. Avukat, Salı günü, AİHM’den önce Cezayir’e sürüleceğini düşündüğü müvekkilinin işkence veya “insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele” ye uğrama riskini çağıran bir temyiz başvurusunda bulunmasına rağmen, Avrupalı hâkimler Perşembe günü imamın sınır dışı edilmesi kararını verdi.
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