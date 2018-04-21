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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AFP
21.04.2018 - 11:27, Son Güncelleme:

Fransa Selefi imamı ülkesine gönderdi

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Fransa Selefi imamı ülkesine gönderdi

Vaazlarından dolayı Fransa İçişleri Bakanlığı’nın hakkında sınır dışı kararı verdiği Marsilya’daki bir camide görevli imam El Hadi Doudi, ülkesi Cezayir’e sınır dışı edildi.

FRANSA İçişleri Bakanlığı’nın Selefi imamı sınır dışı etme kararı, El Hadi Doudi’nin avukatı Nabil Boudi‘nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yaptığı itiraz üzerine askıya alınmıştı. AİHM ise askıya aldığı sınır dışı edilme kararanı onayladığını açıkladı.

Fransa Selefi imamı ülkesine gönderdi

Marsilya kentinin merkezindeki As-Sunna adlı camiinin imamı olan 63 yaşındaki El Hadi Doudi, verdiği vaazlarda kullandığı radikal söylemleri nedeniyle eleştirilmişti. Fransa İçişleri Bakanlığı, Doudi’nin vaazlarında kadınlar, Yahudiler ve Şiiler gibi belirli gruplara karşı ayrımcılık, nefret ve şiddet içeren sözler sarf etmesini kasıtlı tahrik olarak nitelendirmişti.

CAMİYE KAPATMA KARARI VERİLMİŞTİ
Fransa İçişleri Bakanlığı, 11 Aralık’ta, As-Sunna camisi için altı aylık bir kapatma kararı vermiş, bu geçici kapatma kararı 31 Ocak’ta Devlet Konseyi tarafından onaylamıştı. Sınır dışı kararı verilen imam El Hadi Doudi, söylemlerinde ayrıca Yahudileri kirli, maymun ve domuzlara benzettiği ifade edilmişti.

Fransa Selefi imamı ülkesine gönderdi

İmam El Hadi Doudi’nin verdiği vaazlar arasından Ocak 2013 ile Eylül 2017 tarihleri arasında okuduğu 25 hutbeyi istihbarat servislerinin analiz ettiği belirtilirken, imamın avukatı Boudi, müvekkilinin işkence veya “insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele” ye maruz kaldığını belirtmişti. Avukat, Doudi’nin camisinin kapatıldığını ifade etmişti. Avukat, Salı günü, AİHM’den önce Cezayir’e sürüleceğini düşündüğü müvekkilinin işkence veya “insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele” ye uğrama riskini çağıran bir temyiz başvurusunda bulunmasına rağmen, Avrupalı hâkimler Perşembe günü imamın sınır dışı edilmesi kararını verdi.

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