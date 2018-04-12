‘Fransa, mülteci çocukların yaşını büyütüyor!’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri‘Fransa, mülteci çocukların yaşını büyütüyor!’
GeriAvrupa ‘Fransa, mülteci çocukların yaşını büyütüyor!’
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
AA / Fotoğraflar arşiv
12.04.2018 - 17:18, Son Güncelleme:

‘Fransa, mülteci çocukların yaşını büyütüyor!’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Fransa, mülteci çocukların yaşını büyütüyor!’

Yedi İtalyan yardım derneği, Fransız sınır polislerinin refakatsiz sığınmacı çocukların doğum tarihiyle oynayarak yaşlarını büyüttüğünü böylece ülkeye girişlerini engellemeye çalıştığını öne sürdü.

İNGİLİZ The Guardian gazetesinin haberine göre, İtalyan yardım kuruluşları Fransız sınır polislerini “tek başına seyahat eden ve sınırı geçmeye çalışan sığınmacı çocukları İtalya’ya iade edebilmek için doğum tarihlerini değiştirerek yetişkin gibi göstermekle” suçladı.
Konuya ilişkin AB Komisyonu ile İtalyan İçişleri Bakanlığına başvuruda bulunan dernekler, “ülkeye giriş reddi” nedeni olarak gösterilen belgelerde sığınmacının doğum tarihinin değiştirildiği” iki olayı kanıt olarak gösterdi.
Derneklerin öne sürdüğü olaylardan birinin dernek personelinin İtalyan sınır beldelerinden Ventimiglia’daki gözetimi sırasında mart ayında yaşandığı öne sürüldü.

‘BEYANDA FARKLI YAZILDI’
Ventimiglia’dan tren yoluyla Fransa’ya geçmek isteyen çok sayıda sığınmacının geri gönderilmesine ilişkin dernek çalışanlarından Daniela Ziterosa, şu ifadeleri kullandı:
“Şans eseri oradaydık ve yakından tanıdığımız iki çocuğun Fransız polisi tarafından durdurulduğunu gördük. Polisin ülkeye giriş reddi belgesine çocukların doğum tarihini yanlış yazdığını gördük. Çocuklardan biri belgenin fotoğrafını çekti, böylece doğum tarihinin kendi beyanından farklı şekilde yazıldığı görülebiliyor. Çocukların geri gönderilmesini engellemeyi başardık ve sonunda Fransızlar ülkeye girmelerine izin verdi.”

GEÇEN YIL 15 BİNİ BULMUŞTU
Belgenin fotoğrafını çeken çocuğun doğum tarihinin ‘1 Ekim 2001 yerine 1 Ocak 2000 şeklinde yazıldığı’, çocuğun İtalya’ya haziran ayında geldiği ve kardeşlerinin yaşadığı İsveç’e gitmeye çalıştığı ifade ediliyor.
Fransa’ya giden refakatsiz sığınmacı çocuk sayısı geçen yıl 15 bini bulmuştu. Avrupa Birliği yasalarına göre refakatsiz çocukların korunması ve bir ülkeye sığınma talebinde bulunanların aile üyelerinin bulunduğu bir diğer ülkeye transfer edilme hakkı bulunuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hollanda’da 3 camiye daha İslamofobik saldırı

Şartları uyuyor ama 1.5 milyon Türk, Alman olmak istemiyor!

ADD’den BIG’e birleşme tepkisi

Hollanda’da sığınmacılardan ‘barınma’ gösterisi