Fransa Meclis Başkanı Ferrand: ‘Sınır aşıldı’
Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand, evinin kundaklanmasının ardından bir basın açıklaması yaptı.
SINIRIN aşıldığını belirten Ferrand, “Ülkemizin demokratik sağlığı için kaygılıyım. Eşim ve kızlarım orada olabilirdi. Çok üzgünüm ve şok içerisindeyim. Beşinci cumhuriyette benzeri görülmemiş bir şiddet” dedi. Ferrand, kundaklama sonrası Twitter hesabından evin fotoğraflarını yayınlayarak, “Hiçbir şey şiddeti, tehdidi ve korkutmayı haklı çıkarmaz” mesajını paylaşmıştı.
Ulusal Meclis Başkanlığı da olay sonrası açıklama yapmış, Başkan Ferrand’ın evine yapılan kundaklama girişimini bir komşusunun fark ettiğini ve güvenlik güçlerine haber verdiğini, Ferrand’ın da suç duyurusunda bulunduğunu duyurmuştu.
Ferrand’ın Motreff semtindeki evine cuma günü kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklama girişiminde bulunulmuştu. Arka kapısından ateşe verildiği öğrenilen evin sadece kapısının ve penceresinin zarar gördüğü konu ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Olayın ardından evin çevresinde yapılan aramalarda kundaklama yapıldığına dair delil bulunduğu açıklandı.
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