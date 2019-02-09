Fransa Meclis Başkanı Başbakanla toplantıdayken evi kundaklandı
Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand’ın evi yakılmak istendi. Komşusunun fark edip güvenlik güçlerine haber verdiği olaya sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Macron da saldırının hiçbir haklı gerekçesi olamayacağını söyledi
FRANSA Ulusal Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Ferrand’ın Başbakan Edouard Philippe ile Rennes’de bulunduğu sırada, Motreff semtindeki evine kundaklama girişiminde bulunuldu. Olayı Ferrand’ın komşusunun fark ettiği ve güvenlik güçlerine haber verdiği belirtilen açıklamada, Ferrand’ın suç duyurusunda bulunduğu da kaydedildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Ulusal Meclis Başkanının evine yapılan kundaklama girişimine sert tepki gösterdi ve bu saldırının hiçbir haklı gerekçesinin olamayacağını ifade etti.
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