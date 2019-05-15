Fransa hapishanelerinde rekor mahkum sayısı
Fransa’da cezaevlerindeki 2011 yılından beri mahkum sayısında büyük bir artış yaşandığı ortaya çıktı. Fransa Adalet Bakanlığı verilerine göre, 14 Mayıs itibariyle Fransa hapishanelerinde 71 bin 828 mahkum olduğu bildirildi.
HAPİSHANEDEKİ mahkumların yanı sıra bakanlığın verilerine göre 12 bin 059 mahkum da elektronik bileklik ile ev hapsinde tutuluyor. Fransa’daki hapishane şartlarının insan haklarına aykırı olduğu yönünde eleştiriler birçok kurum raporlarında paylaşılırken, hapishane çalışanlarının da mahkum sayısının kapasiteden çok olması sebebiyle zor şartlarda çalıştığı biliniyor.
7 BİN KİŞİLİK CEZAEVİ HEDEFLENİYOR
Öte yandan, hapishane yetersizliğinden dolayı hükümetin 2022’ye kadar yeni reformlarla birlikte 7 bin kişilik cezaevi yapmayı hedeflediği öğrenildi.
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