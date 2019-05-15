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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA - Fotoğraf: Ingimage
15.05.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Fransa hapishanelerinde rekor mahkum sayısı

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Fransa hapishanelerinde rekor mahkum sayısı

Fransa’da cezaevlerindeki 2011 yılından beri mahkum sayısında büyük bir artış yaşandığı ortaya çıktı. Fransa Adalet Bakanlığı verilerine göre, 14 Mayıs itibariyle Fransa hapishanelerinde 71 bin 828 mahkum olduğu bildirildi.

HAPİSHANEDEKİ mahkumların yanı sıra bakanlığın verilerine göre 12 bin 059 mahkum da elektronik bileklik ile ev hapsinde tutuluyor. Fransa’daki hapishane şartlarının insan haklarına aykırı olduğu yönünde eleştiriler birçok kurum raporlarında paylaşılırken, hapishane çalışanlarının da mahkum sayısının kapasiteden çok olması sebebiyle zor şartlarda çalıştığı biliniyor.

7 BİN KİŞİLİK CEZAEVİ HEDEFLENİYOR
Öte yandan, hapishane yetersizliğinden dolayı hükümetin 2022’ye kadar yeni reformlarla birlikte 7 bin kişilik cezaevi yapmayı hedeflediği öğrenildi.

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