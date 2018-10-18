Fransa: Biz silahları orduya sattık, ne için kullandıkları bizi ilgilendirmez
Uluslararası Af Örgütü yayımladığı raporda Fransa’yı Mısır’daki katliamlarda kullanılan silahlar yüzünden Mısır’ın ‘suç ortağı’ olmakla suçladı. Fransa’nın Savunma Bakanı Florence Parly ise silahları orduya sattıkları, hangi amaçla kullandıklarının kendi sorumlulukları olmadığını söyledi.
FRANSA Savunma Bakanı Florence Parly, Fransa Senatosunun Dışişleri ve Savunma Komisyonunda, Fransa’nın Mısır’a sattığı silahların 2013 ve sonrasındaki yıllarda halka karşı kullanıldığı iddialarını değerlendirdi. Fransa tarafından Mısır’a satılan savunma sanayisi ürünlerinin Mısır ordusuna yönelik olduğunu kaydeden Parly, bu silahların iç güvenliği sağlama faaliyetlerinde kullanılmasından ülkesinin sorumlu tutulamayacağını söyledi. Parly, “Eğer Mısır, Renault Trucks tarafından üretilen ve uzun zaman önce ihraç ettiğimiz askeri malzemeleri sivil halka karşı kullandıysa, bu bizim hedeflediğimiz bir durum değildi. Mısır ile bir işbirliği ilişkimiz var ve aynı şekilde silah ihracatı konusunda da güçlü bir ilişkimiz olduğu doğru” dedi.
AF ÖRGÜTÜ: KATLİAMLARDA KULLANILDI
Uluslararası Af Örgütü’nün dün yayımladığı raporda, Fransa’nın 2012-2015 yıllarında sivil halka karşı kullanılmasına rağmen Sherpa ve MIDS tipi zırhlı araçları satmaya devam ettiğini, başta 14 ağustos 2013’teki Rabia Meydanı katliamı olmak üzere ülkedeki çok sayıda saldırı ve baskınlarda bu araçlardan açılan ateşlerle binden fazla kişiyi öldürdüğü yer almıştı. “Mısır, Fransız Silahları Baskının Merkezinde” başlıklı raporda Fransa’nın 2012-2017 yıllarına 4 milyar euroluk silah satışı ile Mısır’ın bir numaralı müşterisi haline geldiği kaydediliyor.
Raporda, Fransa’nın Mısır’ın ‘suç ortağı’ olduğu uyarısı da yapılıyor.
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