Fransa: Avrupa ülkeleri özel kuvvetlerini göndermeli, yoksa...
Petrol, uranyum, elmas ve kobalt gibi zengin doğal kaynakların yer aldığı Afrika’nın Sahel bölgesindeki Fransız askerlerine destek isteyen Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Avrupa ülkelerinden özel kuvvetler talep etti. Aksi halde terör saldırılarının, rehin alma olaylarının ve Avrupa’ya gelen yasadışı mültecilerin artacağı uyarısı yaptı.
FRANSA Savunma Bakanı Florence Parly, Afrika’nın Sahel bölgesinde terör örgütleriyle mücadele eden Fransız askerlerine destek olmaları için Avrupa ülkelerinden özel kuvvetlerini göndermesini istedi.
Parly, Mali, Nijer ve Burkina Faso’da istikrarın sağlanamaması durumunda bu ülkelerde terör saldırılarının, rehin alma olaylarının ve Avrupa’ya giden yasadışı mültecilerin artacağı uyarısı yaptı. Bu nedenle Sahel bölgesinde terör örgütleriye mücadele eden Fransız askerlerine destek olmaları için Avrupa’daki diğer ülkelerden özel kuvvetlerini göndermesini talep eden Parly, bunu bizzat Avrupalı ortaklarına teklif ettiğini ve olumlu geri dönüş aldığını söyledi.
ÇATIŞMANIN KAYNAĞI ZENGİN MADENLER
Parly, “Bu projenin başarılı olacağını umuyorum ve Avrupa’nın, vatandaşlarının güvenlik endişesine nasıl cevap verdiğini güzel şekilde gösterecek” dedi. Terörün sadece Fransa değil, Avrupa ülkeleri için de bir tehdit oluşturduğunu belirten Parly, bu yüzden Avrupalıların teröre karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.
Fransa’nın, petrol, gaz, uranyum, elmas, fosfat, boksit, plütonyum, manganez ve kobalt gibi zengin doğal kaynakların bulunduğu Sahel bölgesinde 4 binden fazla askeri bulunuyor. 2013 başında Mali’deki “Serval” isimli harekatın ardından 2014’te “Barkhane” operasyonu başlatılmış, 2013’ten bu yana 20’den fazla Fransız askeri hayatını kaybetmişti. Zengin yer altı kaynakları, çatışmaların en önemli nedenlerinden.
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