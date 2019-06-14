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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA/ Fotoğraflar: AFP-DPA
14.06.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Fransa: Avrupa ülkeleri özel kuvvetlerini göndermeli, yoksa...

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Fransa: Avrupa ülkeleri özel kuvvetlerini göndermeli, yoksa...

Petrol, uranyum, elmas ve kobalt gibi zengin doğal kaynakların yer aldığı Afrika’nın Sahel bölgesindeki Fransız askerlerine destek isteyen Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Avrupa ülkelerinden özel kuvvetler talep etti. Aksi halde terör saldırılarının, rehin alma olaylarının ve Avrupa’ya gelen yasadışı mültecilerin artacağı uyarısı yaptı.

FRANSA Savunma Bakanı Florence Parly, Afrika’nın Sahel bölgesinde terör örgütleriyle mücadele eden Fransız askerlerine destek olmaları için Avrupa ülkelerinden özel kuvvetlerini göndermesini istedi.
Parly, Mali, Nijer ve Burkina Faso’da istikrarın sağlanamaması durumunda bu ülkelerde terör saldırılarının, rehin alma olaylarının ve Avrupa’ya giden yasadışı mültecilerin artacağı uyarısı yaptı. Bu nedenle Sahel bölgesinde terör örgütleriye mücadele eden Fransız askerlerine destek olmaları için Avrupa’daki diğer ülkelerden özel kuvvetlerini göndermesini talep eden Parly, bunu bizzat Avrupalı ortaklarına teklif ettiğini ve olumlu geri dönüş aldığını söyledi.

Fransa: Avrupa ülkeleri özel kuvvetlerini göndermeli, yoksa...

ÇATIŞMANIN KAYNAĞI ZENGİN MADENLER
Parly, “Bu projenin başarılı olacağını umuyorum ve Avrupa’nın, vatandaşlarının güvenlik endişesine nasıl cevap verdiğini güzel şekilde gösterecek” dedi. Terörün sadece Fransa değil, Avrupa ülkeleri için de bir tehdit oluşturduğunu belirten Parly, bu yüzden Avrupalıların teröre karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.
Fransa’nın, petrol, gaz, uranyum, elmas, fosfat, boksit, plütonyum, manganez ve kobalt gibi zengin doğal kaynakların bulunduğu Sahel bölgesinde 4 binden fazla askeri bulunuyor. 2013 başında Mali’deki “Serval” isimli harekatın ardından 2014’te “Barkhane” operasyonu başlatılmış, 2013’ten bu yana 20’den fazla Fransız askeri hayatını kaybetmişti. Zengin yer altı kaynakları, çatışmaların en önemli nedenlerinden.

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