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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
03.07.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Fransa acil servis çalışanlarından ‘robot değiliz’ grevi

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Fransa acil servis çalışanlarından ‘robot değiliz’ grevi

Fransa’da 154 hastanenin acil servisindeki sağlık görevlileri, kötü çalışma koşullarına dikkat çekmek için grev yaptı. Tek bir hemşirenin 20 hastayla ilgilenmek zorunda kaldığını iddia eden çalışanlar Sağlık Bakanlığı’na kadar “Robot değiliz” sloganları atarak yürüdü.

FRANSA’da sağlık personeline uygulanan şiddeti protesto etmek için mart ayında başlayan protestolar, kötü çalışma koşulları nedeniyle ülke genelinde devam ediyor. Acil Servisler Arası Sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre, Genel Emek Konfederasyonu, Sendika Dayanışma Birliği ve İşçi Gücü Sendikası’nın grev çağrısına 154 hastane katıldı. Sağlık çalışanları, beyaz bluzlarını giyip Paris’te Ekonomi Bakanlığı’ndan Sağlık Bakanlığı’na kadar “Acil servisleri birlikte kurtaralım”, “Robot değiliz” sloganlarıyla yürüdü.

YATAK YOK, HASTALAR SAATLERCE SEDYEDE BEKLİYOR
Bütçe kesintileri ve kaynak yetersizliği nedeniyle eyleme giden sağlık çalışanları, hükümetin sorunları çözmek için 10 bin yeni istihdam ve maaşların 300 Euro artırmasını talep ediyor.
Annelise Guillot isimli hemşire, “İşimizi doğru şekilde yapamıyoruz. Her seferinden bizden daha fazlası bekleniyor. Bu da bizim için tehlikeli olmaya başladı” ifadelerini kullanırken Eleonor isimli hemşire, “Tek bir hemşire 20 hastayla ilgilenmek zorunda. Yatak olmadığı için bazı hastalar saatlerce sedyede bekliyor” dedi.
Sağlık Bakanı Agns Buzyn, 55 milyon Euroluk fon sağlayacağını ve acil durum personelinin maaşına 100 Euro zam yapılacağını açıklamıştı, fakat sağlık görevlileri primi yetersiz bularak protestoya devam etti.

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