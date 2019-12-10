Frankfurt’tan ‘Kim Geldi’

SÜPERVİZÖRLÜĞÜNÜ ünlü oyuncu Ayla Algan’ın üstlendiği oyunu Zeynep Yıldız yazıp yönetti. Geleneklerine sıkı sıkıya bağlı bir anne, onun sözünden çıkmamaya özen gösteren oğlu, Berlin’de uzun yıllar yaşamış ve Avrupa kültürüyle yetişmiş olan gelini arasında geçen entrika dolu macerayı sahneye taşıyan oyun, Eskişehirliler tarafından beğeniyle izlendi. Oyun bitiminde hazırlanan plaketi Tiyatro Frankfurt oyuncularına takdim eden Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ali Eyidoğan, şunları söyledi: ‘EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ’

“Kardeş şehir Frankfurt’tan gelen sanatçı dostlarımızı ağırlamaktan mutluluk duyduk. Şehir tiyatroları olarak mart ayında gerçekleşecek olan Frankfurt Türk Tiyatrosu Festivali’ne davet edilmek de bizi çok memnun etti. Bu davetin uzun yıllar devam edecek bir işbirliğine dönüşmesini temenni ediyorum. Sayın hocamız Yılmaz Büyükerşen’in de her zaman ifade ettiği gibi kardeş şehir ilişkileri iki kent arasındaki dayanışmayı artıran, kültürleri birbirine yakınlaştıran önemli iş birlikleridir. Bizler de Eskişehir Şehir Tiyatroları olarak mart ayında Frankfurt’ta, şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz.”