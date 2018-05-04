Frankfurt’ta yeni bir eğitim kurumu
Almanya’nın Frankfurt kentinde yeni bir özel eğitim kurumu hizmete giriyor.
OKULUN yönetim kurulu başkanı Dr. İsmail Özkan, ağustos ayında açılacak okulun çeşitliliğe ayrı bir sayfa açacağını, tüm öğrencilere eşit fırsatlar, teşvikler sunacağını söyledi. Bu nedenle sınıfların az sayıda öğrenciden oluşması hedefleniyor. Çocukların ve gençlerin hayal ettikleri mesleğe ulaşabilmeleri için zaman zaman bireysel eğitim almaları planlanıyor. Dr. Özkan, bunun için gerekli teknik alt yapının, modern ve özellikle bu amaçla kurulan sınıfların, öğrencilerin ve bu konuya duyarlı öğretmenlerin hizmetine hazırlandığını söyledi.
İsmail Özkan, öğrencileri ve velileri bilgilendirmek ve olası sorularına yanıt vermek için yarın saat 11.00 -14.00 arasında İKS/IGS Rhein Main adlı okula davet ettiğini söyledi.
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