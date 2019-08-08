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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
FRANKFURT
08.08.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

Frankfurt’ta kardeş kentler dostluk turnuvası

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Frankfurt’ta kardeş kentler dostluk turnuvası

Frankfurt’un kardeş şehirleri Eskişehir’le Tel-Aviv’den amatör futbol takımlarının katılacağı dostluk turnuvasının üçüncüsü Frankfurt’ta düzenleniyor.

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in, ev sahibi meslektaşıyla birlikte izleyeceği turnuva 18 Ağustos pazar günü Frankfurt’un Hausen semtindeki Mühwiesen-Arena” spor tesislerinde gerçekleştirilecek.

PARLAMENTERLER-SAZ-ROCK KARŞILAŞMASI
Eskişehir’i Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü futbol takımının temsil edeceği turnuvaya Frankfurt’un diğer kardeş kenti Tel-Aviv’den ‘Shapiro Community Center’ Futbol Kulübü’nün takımıyla Frankfurt’tan Türkiye kökenli gençlerin kurduğu Saz-Rock Derneği’nin ve Yahudi kökenli Frankfurtluların kurduğu TuS Makkabi Kulübü’nün futbol takımları katılacak. Turnuva dolayısıyla Frankfurtlu Parlamenterler ile Saz-Rock kıdemlileri de sahaya çıkıp, bir dostluk maçı yapacaklar.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAZANMIŞTI
Geçen yıl Eskişehir’de gerçekleştirilen ve 4 amatör takımın katıldığı dostluk turnuvasını Anadolu Üniversitesi kazanmıştı. Dostluk turnuvası Frankfurt’un kardeş şehirleri Eskişehir ve Tel Aviv’den gençler arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla 2015 yılında başlatılan ‘Frankfurt Eskişehir ve Tel Aviv’le buluşuyor!“ projesi kapsamında düzenleniyor.

20’NİN ÜZERİNDE TAKIM
1981’de kurulan Saz Rock Derneği’nin futbol takımı 1990-91 sezonunda Frankfurt A Ligi’ne çıkmayı başarmıştı. Almanya’daki Yahudiler tarafından ilk kez 1903 yılında kurulan spor birliği ‘Makkabi Deutschland’ çatısı altındaki en büyük spor klübü olan ‘Frankfurt TuS Makkabi’ de kentteki en büyük amatör spor kulüplerinden. Çatısı altında 20’nin üzerinde futbol takımının yer aldığı Frankfurt ‘TuS Makkabi’de çok sayıda göçmen kökenli futbolcu top koşturuyor.

Frankfurt’ta kardeş kentler dostluk turnuvası
Geçen yıl Eskişehir’de düzenlenen turnuvaya Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann da katılmıştı. Ev sahibi ve misafir başkanlar, turnuvaya katılan takımların kaptanları veturnuvada görev alan hakemlerle…

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