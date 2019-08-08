Frankfurt’ta kardeş kentler dostluk turnuvası
Frankfurt’un kardeş şehirleri Eskişehir’le Tel-Aviv’den amatör futbol takımlarının katılacağı dostluk turnuvasının üçüncüsü Frankfurt’ta düzenleniyor.
ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in, ev sahibi meslektaşıyla birlikte izleyeceği turnuva 18 Ağustos pazar günü Frankfurt’un Hausen semtindeki Mühwiesen-Arena” spor tesislerinde gerçekleştirilecek.
PARLAMENTERLER-SAZ-ROCK KARŞILAŞMASI
Eskişehir’i Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü futbol takımının temsil edeceği turnuvaya Frankfurt’un diğer kardeş kenti Tel-Aviv’den ‘Shapiro Community Center’ Futbol Kulübü’nün takımıyla Frankfurt’tan Türkiye kökenli gençlerin kurduğu Saz-Rock Derneği’nin ve Yahudi kökenli Frankfurtluların kurduğu TuS Makkabi Kulübü’nün futbol takımları katılacak. Turnuva dolayısıyla Frankfurtlu Parlamenterler ile Saz-Rock kıdemlileri de sahaya çıkıp, bir dostluk maçı yapacaklar.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAZANMIŞTI
Geçen yıl Eskişehir’de gerçekleştirilen ve 4 amatör takımın katıldığı dostluk turnuvasını Anadolu Üniversitesi kazanmıştı. Dostluk turnuvası Frankfurt’un kardeş şehirleri Eskişehir ve Tel Aviv’den gençler arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla 2015 yılında başlatılan ‘Frankfurt Eskişehir ve Tel Aviv’le buluşuyor!“ projesi kapsamında düzenleniyor.
20’NİN ÜZERİNDE TAKIM
1981’de kurulan Saz Rock Derneği’nin futbol takımı 1990-91 sezonunda Frankfurt A Ligi’ne çıkmayı başarmıştı. Almanya’daki Yahudiler tarafından ilk kez 1903 yılında kurulan spor birliği ‘Makkabi Deutschland’ çatısı altındaki en büyük spor klübü olan ‘Frankfurt TuS Makkabi’ de kentteki en büyük amatör spor kulüplerinden. Çatısı altında 20’nin üzerinde futbol takımının yer aldığı Frankfurt ‘TuS Makkabi’de çok sayıda göçmen kökenli futbolcu top koşturuyor.
Geçen yıl Eskişehir’de düzenlenen turnuvaya Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann da katılmıştı. Ev sahibi ve misafir başkanlar, turnuvaya katılan takımların kaptanları veturnuvada görev alan hakemlerle…
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