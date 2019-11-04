Frankfurt’ta ilk kez ‘moda günleri’ düzenlendi
Kendi tasarımları olan ‘Chili Bang Bang’ adlı kıyafetleriyle ünlüleri giydiren Sevinç Yerli, iki günlük ‘Frankfurt Moda Günleri’ düzenledi. Etkinliğe, Türk ve Alman kadınların oluşturduğu ‘Joys Women Club’ üyeleri de katıldı.
YILLARDIR Berlin’de ya da başka kentlerde düzenlenen ‘moda haftası’ etkinliklerine katıldığını belirten Sevinç Yerli, ‘Frankfurt Moda Günleri’yle ilgili şunları söyledi: “Artık bu tür etkinliklerin Frankfurt’ta da olmasını istedim. Frankfurt’taki modacıların desteğiyle güzel bir etkinlik başlattık. Frankfurt’ta ilk kez düzenlediğimiz etkinliğe Londra’dan, Berlin’den markalar geldi. Markaların bir araya geldiği, sunumların yapıldığı bir platform oluştu. Bu platforma defileleri ekledik. Dört farklı modacı yeni koleksiyonlarını tanıttı.”
İrlandalı şarkıcı Hannah Kathleen’in sahne aldığı etkinliğe katılan ‘Joys Women Club’ üyeleri aralarında topladıkları 2 bin 280 Euro’yu Türkiye’de şiddet, cinsel tacize, saldırılara uğrayan, öldürülen kadın ve çocuklarla yakınlarına destek veren ‘Önce Çocuk ve Kadınlar Derneği’ne bağışlama kararı aldı. Etkinlikte ayrıca dünyanın dört bir yanından genç tasarımcıların katıldığı 30 bin Euro ödüllü ‘Frankfurt Style Award’ adlı yarışma da tanıtıldı.
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