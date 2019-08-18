Frankfurt’ta hizmete giren ‘Eskişehir Tramvayı’nı iki başkan sürdü

ESKİŞEHİR Belediye Başkanı Prof. Dr. Büyükerşen ve Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü’nün futbol takımı, Eskişehir ve Tel Aviv’den amatör takımları arasındaki dostluk turnuvasına katılmak üzere Almanya‘ya geldi.

Büyükerşen burada kendisine Türkçe “Abi” diye hitap eden Peter Feldmann başta olmak üzere Frankfurtlular tarafından sevgiyle karşılandı.

Üç günlük ziyaret, Frankfurt Büyükşehir Belediyesi tarafından Eskişehir ve Tel Aviv‘le ‘şehir kardeşliği’ne atfedilen iki tramvayın hizmete sokulduğu törenle başladı. Tramvayların üzerine kardeş şehirleri tanıtan motifler giydiren VGF’nin Genel Müdürü Thomas Wissgott ve Peter Feldmann, yeni hizmete giren Eskişehir Tramvayı ile önceki yıllarda hizmete girmiş olan ve bu vesileyle üzerindeki motifleri yenilenen Tel-Aviv Tramvaylarını tanıttı.

ÜÇ DİLDE KARDEŞLİK MESAJI

Feldmann üzerlerinde kardeş şehirlerin görüntüleriyle birlikte Türkçe, İbranice ve Almanca ‘kardeşlik’ mesajlarının yer aldığı bu tramvayların kardeş şehirleri Frankfurtlulara daha iyi tanıtacağını söyledi.

Feldmann, Büyükerşen ile birlikte çalışma ekibinden 6 kişi, Anadolu Üniversitesi‘nin futbol takımı ve çalıştırıcılarının katıldığı törende Türkiye’yi Frankfurt Başkonsolosluğu‘ndan Muavin Konsolos Kadir Orhun Poyraz temsil etti.

Törene VGF yöneticileri, Tel-Aviv Belediyesi ve İsrail‘in Frankfurt Başkonsolosluğu’ndan temsilcilerle birlikte genç sporcular da katıldı.

YOLUN YARISINDA FELDMANN’A DEVRETTİ

Eskişehir Tramvayı’nın anlamının kendileri için çok büyük olduğunu söyleyen Büyükerşen, “Hayatı boyunca Eskişehir’i duymamış insanlar, varlığımızdan haberdar olacak ve belki de bizi ziyaret etmeye karar verecek” diyerek Feldman ve VGF’ye teşekkür etti.

Törenden sonra Eskişehir Tramvayı hizmete girdi. Feldman‘la birlikte sürücü kabinine geçen Prof. Büyükerşen, kendilerine eşlik bir usta vatmanın kılavuzluğuyla tramvayı Frankfurt Belediye Sarayı‘nın bulunduğu Römer İstasyonu‘na götürdü. Bir süre yer üstünde gittikten sonra, yer altına giren hat üzerinde yaklaşık 15 dakika vatmanlık yapan Büyükerşen, yönetimi daha sonra Feldmann’a devretti. Ev sahibi belediye başkanı da yolun ikinci yarısında Eskişehir ve Tel Aviv‘den gelen yolcularını hedefe taşıdı.

EV EV GEZDİLER

Büyükerşen ve beraberindekiler yeni şehir merkezini Feldmann’ın kılavuzluğunda gezdi. Büyükerşen, Feldmann‘la birlikte Gallus semtinde ev ziyaretleri yaptı. Ev ziyaretlerine Hessen Eyalet Meclisi milletvekillerinden SPD’li Turgut Yüksel ile Sol Parti Frankfurt İl Genel Meclisi Üyesi Eyüp Yılmaz da eşlik etti.





Başkanlar apartman dairelerinin kapılarını tek tek çaldılar ve çıkanlarla sohbet ettiler. Aralarında Türkiye kökenli göçmenlerin de bulunduğu semt sakinleri, kendilerini ziyaret eden Feldmann ve Büyükerşen’e yakın ilgi gösterdiler.

Feldmann ve konukları daha sonra Frankfurt Garı’nın hemen yanındaki Münih Caddesi’nde yer alan Türkiye kökenli esnafların işletmelerini gezdi. İki başkan ziyaretlerini tamamladıktan sonra caddenin ortasındaki Türk kahvehanesinin önüne oturup çay içti.