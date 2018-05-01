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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
01.05.2018 - 10:59, Son Güncelleme:

Frankfurt’ta Çorum Cemevi ile dayanışma gecesi

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Frankfurt’ta Çorum Cemevi ile dayanışma gecesi

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum şubesi ile dayanışma amacıyla Frankfurt’ta etkinlik düzenlendi. Ektkinliğe, CHP’den İyi Parti’ye geçen 15 milletvekilinden biri olan Çorum Milletvekili Tufan Köse de katıldı.

Frankfurt yakınlarındaki Kelkheim kasabasında düzenlenen dayanışma etkinliğine Tufan Köse’nin yanı sıra Suntat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan, Avrupa Ticaret ve Yatarım Birliği Başkanı Ertan Köse de katıldı.
Çorum Cemevi ile Dayanışma İnisiyatifi sözcüsü Yalçın Karakurt, “Olanaksızlıklar içinde varlığını sürdürmeye Çorum Cemevi için bugün yaptığımız katkımız yeterli olmayacak. Kendi inanç merkezinize sahip çıkın. Ötekileştirmeye karşı gelerek dayanışmanızı sürdürün” dedi.

‘DEMOKRASİ İÇİN YAPTIK’
Etkinlikte konuşan İyi Parti Çorum Milletvekili Tufan Köse, İyi Parti’ye geçmelerinin CHP yönetiminin inisiyatifi ve kararı olduğunu belirterek şöyle dedi:
“Genel başkanımız ve genel başkan yardımcılarımızın takdir ve kararları doğrultusunda bu yöntem uygulandı. Demokrasi bunu gerektiriyordu. Demokrasiye kumpas kurmuşlardı. Biz 15 milletvekili bu kumpası parçaladık. CHP geçmişte olduğu gibi bugün de demokrasinin önündeki, çoğulcu parlamenter demokrasinin önündeki engelleri kaldırmayı kendine bir görev bilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu’nun barajı geçmesi kuvvetli muhtemel olan İyi Parti’yi son dakikada seçime sokmamak için bir organizasyona girdiği haberinin alınması üzerine CHP’nin 15 namuslu, onurlu milletvekili, genel başkan ve genel merkez yönetiminin bilgileri dahilinde İyi Parti’ye geçerek, seçimlere katılmasını sağlamıştı.“

Frankfurt’ta Çorum Cemevi ile dayanışma gecesi
Tufan Köse

KÖLN’DE TEKRARLANACAK
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum şubesi ile dayanışma etkinliğinde sanatçılar Aşık Gülabi, Ozan Ali Rıza, Berivan Canbolat, Tülay Burcu, Cihan Özkaya ile Bülent Alkan sahne aldılar. 1 Mayıs’ta Köln’de düzenlenecek dayanışma etkinliğine İyi Parti Milletvekili Köse ile birlikte Çorum Cemevi Başkanı Nurettin Aksayo da katılacak.

Frankfurt’ta Çorum Cemevi ile dayanışma gecesi

Berivan Canbolat

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