Frankfurt’ta böyle karşılandı
Almanya’nın Frankfurt şehrine gelen Türk sinemasının efsane ismi ve ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin ‘Süleyman Şah’ı Serdar Gökhan, yoğun ilgiyle karşılandı.
OYUNCUNUN geleceğini duyan hayranları, Frankfurt Havalimanı’na giderken, bazı gurbetçiler ise özel kostümüyle dikkati çekti. Frankfurt’a ilk kez geldiğini söyleyen Serdar Gökhan, kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi. Frankfurt caddelerini gezerken sık sık Türk vatandaşlarıyla karşılaşan Gökhan onlarla fotoğraf çektirdi. Bir Türk iş insanına ait restorana giden Gökhan, burada da büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Gökhan, aralarında yüzlerce kilometre uzaktan gelen hayranlarının hazırladığı fotoğrafları imzaladı. Serdar Gökhan Frankfurt gezisi sırasında bir at çiftliğini de ziyaret etti.
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