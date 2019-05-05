Frankfurt’ta 23 Nisan şenliği
Frankfurt Kültür Ataşeliğinin düzenlediği 23 Nisan kutlamasında çocuklara seslenen Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, “İçinde yaşadığınız topluma ve tüm insanlığa yararlı bireyler olmak temel önceliğiniz olmalıdır” dedi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocukların yeteneklerini sergilediği, doyasıya eğlendiği büyük bir şenliğe dönüştü. Frankfurt Kültür Ataşeliğinin düzenlediği kutlamaya bölgenin Türkçe öğretmenleri, Kültür ve Eğitim Derneği, Hessen Veli Derneği, Hessen Türkçe Öğretmenleri Derneği (TÖDER) ile Almanya Türkçe Öğretmenler Dernekleri Federasyonu (ATÖF) destek verdi. Kutlamada öğrencilerin okudukları şiirler, şarkılar, türküler, skeçler, halk oyunları ve modern danslarla büyük alkış aldı. Öğrencilerin anne ve babaları, yakınları da büyük heyecanla minikleri izledi. Kutlamada Hürriyet standı da büyük ilgi gördü. Çocuklar, Hürriyet’e Anneler Günü için mesaj bıraktı.
‘YARINLARIMIZ SİZLER BELİRLEYECEKSİNİZ’
Kutlamada konuşan Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, “Sevgili çocuklar, geleceği, yarınlarımızı sizler belirleyeceksiniz. Zamanı geldiğinde anne ve babaların yerlerini sizler alacaksınız. İçinde yaşadığımız topluma ve tüm insanlığa yararlı bireyler olmak, temel önceliğiniz olmalıdır. Bu nedenle sizleri çağın gereklerine uygun, aklı ve bilimi önceleyen bir eğitim anlayışıyla, aynı zamanda tarihimiz ve kültürel değerlerimizle yetişmenize büyük önem veriyoruz. Sizlerin bu doğrultuda yetişmenize büyük katkı sağlayan öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.
Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı
99. YILINDA BÜYÜK COŞKU
Frankfurt Eğitim Ataşesi Dr. Bora Başaran da 23 Nisan’ın Türk milletinin her zaman en büyük güçleri yenebileceği iradesinin simgesi olduğunu söyledi. Ataşe Dr. Başaran, “Tarihimizde önemli bir dönüm noktası olan 23 Nisan 1920, Türk milletinin var olma mücadelesine, kendi azim ve kararlılığı ile çözüme ulaşmasının, netice almasının en büyük örneklerinden birisidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik, kayıtsız şartsız millettindir” ifadesi ışığında, TBMM’nin kuruluşu ve bütün dünyaya ilan edilişinin 99. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla idrak ediyoruz” diye konuştu.
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