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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
05.05.2019 - 13:05, Son Güncelleme:

Frankfurt’ta 23 Nisan şenliği

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Frankfurt’ta 23 Nisan şenliği

Frankfurt Kültür Ataşeliğinin düzenlediği 23 Nisan kutlamasında çocuklara seslenen Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, “İçinde yaşadığınız topluma ve tüm insanlığa yararlı bireyler olmak temel önceliğiniz olmalıdır” dedi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocukların yeteneklerini sergilediği, doyasıya eğlendiği büyük bir şenliğe dönüştü. Frankfurt Kültür Ataşeliğinin düzenlediği kutlamaya bölgenin Türkçe öğretmenleri, Kültür ve Eğitim Derneği, Hessen Veli Derneği, Hessen Türkçe Öğretmenleri Derneği (TÖDER) ile Almanya Türkçe Öğretmenler Dernekleri Federasyonu (ATÖF) destek verdi. Kutlamada öğrencilerin okudukları şiirler, şarkılar, türküler, skeçler, halk oyunları ve modern danslarla büyük alkış aldı. Öğrencilerin anne ve babaları, yakınları da büyük heyecanla minikleri izledi. Kutlamada Hürriyet standı da büyük ilgi gördü. Çocuklar, Hürriyet’e Anneler Günü için mesaj bıraktı.

Frankfurt’ta 23 Nisan şenliği

‘YARINLARIMIZ SİZLER BELİRLEYECEKSİNİZ’
Kutlamada konuşan Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, “Sevgili çocuklar, geleceği, yarınlarımızı sizler belirleyeceksiniz. Zamanı geldiğinde anne ve babaların yerlerini sizler alacaksınız. İçinde yaşadığımız topluma ve tüm insanlığa yararlı bireyler olmak, temel önceliğiniz olmalıdır. Bu nedenle sizleri çağın gereklerine uygun, aklı ve bilimi önceleyen bir eğitim anlayışıyla, aynı zamanda tarihimiz ve kültürel değerlerimizle yetişmenize büyük önem veriyoruz. Sizlerin bu doğrultuda yetişmenize büyük katkı sağlayan öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Frankfurt’ta 23 Nisan şenliği
Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı

99. YILINDA BÜYÜK COŞKU
Frankfurt Eğitim Ataşesi Dr. Bora Başaran da 23 Nisan’ın Türk milletinin her zaman en büyük güçleri yenebileceği iradesinin simgesi olduğunu söyledi. Ataşe Dr. Başaran, “Tarihimizde önemli bir dönüm noktası olan 23 Nisan 1920, Türk milletinin var olma mücadelesine, kendi azim ve kararlılığı ile çözüme ulaşmasının, netice almasının en büyük örneklerinden birisidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik, kayıtsız şartsız millettindir” ifadesi ışığında, TBMM’nin kuruluşu ve bütün dünyaya ilan edilişinin 99. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla idrak ediyoruz” diye konuştu.

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