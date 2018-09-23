Frankfurtlular aşırı sağcı lideri böyle karşıladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriFrankfurtlular aşırı sağcı lideri böyle karşıladı
GeriAvrupa Frankfurtlular aşırı sağcı lideri böyle karşıladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
23.09.2018 - 11:44, Son Güncelleme:

Frankfurtlular aşırı sağcı lideri böyle karşıladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Frankfurtlular aşırı sağcı lideri böyle karşıladı

Frankfurt’ta partisinin seçim çalışmalarına katılan aşırı sağcı parti AfD Genel Başkanı Alexander Gauland’ı büyük bir protestocu kalabalık karşıladı. Protestocular, AfD’nin ülke için büyük bir felaket olacağını ifade ettiler.

ALMANYA’nın Hessen Eyaleti’nde 28 Ekim’de yapılacak eyalet meclisi seçimleri için partisi AfD’nin çalışmalarını başlatmak üzere Frankfurt’ta gelen ırkçı lider Gauland, protesto edildi. Aşırı sağcı AfD’nin Oberrad Saulbau salonunda düzenlediği seçim toplantısını bine yakın kişi protesto ederken, emniyet birimleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Protesto nedeniyle Gauland, salonun arka kapısından içeri alındı.

Frankfurtlular aşırı sağcı lideri böyle karşıladı

Toplantıya katılmak isteyen 100 kadar AfD seçmeni ise polisin oluşturduğu güvenlik koridorundan tek tek geçerek içeri girdi. Kimi AfD’lilerin yaptığı el kol işaretleri, protestoların artmasına neden oldu, elma ve yumurtalar havada uçuştu.

Frankfurtlular aşırı sağcı lideri böyle karşıladı


SPD, Yeşiller, Sol Parti ile anti faşist grupların da destek verdiği protestoda “Bay Gauland, sizi sevmiyorum”, “AfD ülke için felaket olur”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Komşumun Boateng olmasını, sizin de Ay’da olmanızı isterim”, “United Color of Oberrad”, “Hessen nazisiz kalmalı” dövizleri dikkat çekti.
Protestocular ıslık ve düdük seslerinin yanı sıra sık sık “Naziler defolun”, “Biz daha fazlayız” ve “Bütün Frankfurt AfD’den nefret ediyor” sloganları attılar.
Protesto sırasında AfD’lileri salona bırakmak istemeyen antifaşist gruplarla ile polis arasında zaman zaman büyük gerginlik yaşandı. Emniyet güçlerinin üç kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Frankfurtlular aşırı sağcı lideri böyle karşıladı

Frankfurtlular aşırı sağcı lideri böyle karşıladı

Frankfurtlular aşırı sağcı lideri böyle karşıladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Alman taraftarlar Euro 2024’ü istemiyor

Sahte pasaportla Almanya’ya gitti, çalışıp emekli oldu ve kesin dönüş yaptı. 48 yıl sonra fark edildi

Müslümanlara özel hapishaneler açacak

Türk doktorun bu buluşu hayat kurtaracak