Frankfurtlular aşırı sağcı lideri böyle karşıladı
Frankfurt’ta partisinin seçim çalışmalarına katılan aşırı sağcı parti AfD Genel Başkanı Alexander Gauland’ı büyük bir protestocu kalabalık karşıladı. Protestocular, AfD’nin ülke için büyük bir felaket olacağını ifade ettiler.
ALMANYA’nın Hessen Eyaleti’nde 28 Ekim’de yapılacak eyalet meclisi seçimleri için partisi AfD’nin çalışmalarını başlatmak üzere Frankfurt’ta gelen ırkçı lider Gauland, protesto edildi. Aşırı sağcı AfD’nin Oberrad Saulbau salonunda düzenlediği seçim toplantısını bine yakın kişi protesto ederken, emniyet birimleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Protesto nedeniyle Gauland, salonun arka kapısından içeri alındı.
Toplantıya katılmak isteyen 100 kadar AfD seçmeni ise polisin oluşturduğu güvenlik koridorundan tek tek geçerek içeri girdi. Kimi AfD’lilerin yaptığı el kol işaretleri, protestoların artmasına neden oldu, elma ve yumurtalar havada uçuştu.
SPD, Yeşiller, Sol Parti ile anti faşist grupların da destek verdiği protestoda “Bay Gauland, sizi sevmiyorum”, “AfD ülke için felaket olur”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Komşumun Boateng olmasını, sizin de Ay’da olmanızı isterim”, “United Color of Oberrad”, “Hessen nazisiz kalmalı” dövizleri dikkat çekti.
Protestocular ıslık ve düdük seslerinin yanı sıra sık sık “Naziler defolun”, “Biz daha fazlayız” ve “Bütün Frankfurt AfD’den nefret ediyor” sloganları attılar.
Protesto sırasında AfD’lileri salona bırakmak istemeyen antifaşist gruplarla ile polis arasında zaman zaman büyük gerginlik yaşandı. Emniyet güçlerinin üç kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.
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