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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
FRANKFURT
16.01.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

Frankfurtlu Müslüman gençler ‘kardeş kent’i ziyaret etti

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Frankfurtlu Müslüman gençler ‘kardeş kent’i ziyaret etti

Frankfurt camilerinde görevli gençler, İsrail’in Tel Aviv, Haifa, Jaffa ve Kudüs kentlerini ziyaret ettiler.

ANTİSEMİTİZMLE mücadale, İsrail ve Musevilere karşı önyargıları ortadan kaldırmak amacıyla İsraile gezi düzenlendi. Frankfurt Yabancılar Meclisi, Frankfurt Belediye Başkanı Uwe Becker ile İsrail Başkonsolosluğu’nun desteğiyle gerçekleşen bir haftalık geziye Frankfurt cami derneklerinde faal gençler katıldı. Frankfurt Yabancılar Meclisi Başkanı Jumas Medoff, Başkan Yardımcıları Mesut Altıok ve Dr. Hüseyin Kurt´un da katıldığı gezide, üç semavi dinde kutsal kabul edilen Kudüs’ün yanı sıra Haifa, Jaffa ile Frankfurt’un kardeş kenti Tel Aviv ziyaret edildi. Ziyaret programında Tel Aviv Belediyesi, Üniversitesi, Alman Dış Ticaret Odası, Uyum Müzesi gibi farklı kurumların yanı sıra tarihi ve kutsal mekanlar yer aldı.

Frankfurtlu Müslüman gençler ‘kardeş kent’i ziyaret etti

MESCİDİ AKSA’YI DA ZİYARET ETTİLER

Ziyarette, İsrail istihbarat ve teknik takibe büyük önem verdiği dile getirildi. Askerlik hizmeti veren gençler için ordunun ciddi bir eğitim ve tecrübe edinme kurumu olduğu belirtildi. USB belleği, insan sesini dijital ortama geçirme gibi bilgisayar ve bilgi teknolojisi alanında dünya çapında kullanılan çok sayıda buluşun İsrail menşeili olduğuna dikkat çekildi. Haifa, Jaffa ve Kudüs´te yapılan gezilerde geçmiş medeniyetler hakkında bilgi verildi. Bilhassa Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılan cami külliyeleri, kalelerin korunduğu, çeşitli inanç ve kültürdeki insanların asimile olmadan barış içerisinde yüzyıllarca bir arada yaşadıkları belirtildi. Programda Jed Vashem-Soykırım Müzesi, Kudüs´te aynı alanda bulunan Müslümanların ilk Kıblesi Mescidi Aksa, Yahudiler için kutsal Süleyman mabedinin orijinal duvarı ‘Ağlama Duvarı’, Hıristiyanlarca Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği ve yeniden dirileceğine inanılan mekanlar da yer aldı. Gençler, gezide, İsrail yerel mutfağının yanı sıra, Arap ve kozmopolit diğer milletlerin mutfaklarının yemeklerini de deneme fırsatı buldular.

Frankfurtlu Müslüman gençler ‘kardeş kent’i ziyaret etti

Frankfurtlu Müslüman gençler ‘kardeş kent’i ziyaret etti

Frankfurtlu Müslüman gençler ‘kardeş kent’i ziyaret etti

Frankfurtlu Müslüman gençler ‘kardeş kent’i ziyaret etti

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