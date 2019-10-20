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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
20.10.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

Frankfurt’a yine yıldız yağacak

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Frankfurt’a yine yıldız yağacak

27 Ekim’de Kapı filmi ile kapılarını açacak olan 19. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, son yılların gözde filmler ile birlikte televizyon, sinema ve sanat camiasından yıldızları yine Frankfurt’ta bir araya getirecek.

KÜLTÜRLERARASI Transfer Derneği’nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Frankfurt Başkonsolosluğu, Hessen Bilim ve Sanat Bakanlığı, Frankfurt Belediyesi Kültür Dairesi ile Şehircilik ve Pazarlama Dairesi, Filmhaus Frankfurt ve sponsorların desteği ile düzenlediği 19. Uluslararası Türk Film Festival, 27 Ekim’de Frankfurt Alte Oper’de Moğollar konseriyle başlayacak.

FESTİVAL PROGRAMINDA NELER VAR
Festival programında son yılların gözde filmlerinin yer aldığı Türk ve Avrupa sinema filmleri gösteriminin yanı sıra belgeseller, konserler, söyleşiler ve sergiler de yer alıyor. Festival kapsamında Frankfurt Metropolis Cinestar, Filmforum Höchs salonları ile Michelstadt, Offenbach ve Rödermark kentlerinde‚ ‘Anons‘, ‘Babamın Kemikleri’, ‘Bal Kaymak’, ‘Bir Aşk İki Hayat’, ‘Bizi Hatırla‘, ‘Çınar‘, ‘Güvercin‘, ‘Halef’, ‘Hedefim Sensin’, ‘İçerdekiler’, ‘Kapı’, ‘Kardeşler’, ‘Misafir’, ‘Sibel’ ile ‘Nur eine Frau’, ‘Wir sind jung, wir sind stark’ ve ‘Der Libesbaum’ gibi son gözde film ve belgeseller gösterilecek.

Frankfurt’a yine yıldız yağacak

FESTİVALE KATILACAK ÜNLÜLERİN BAZILARI
Festivale Meral Çetinkaya, Altın Elma için yarışan Sibel filminin oyuncusu Damla Sönmez, Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, Arzu Gamze Kılınç, Muhammet Uzuner, Hakan Bilgin, Hakan Meriçliler, Asuman Dabak, Ekin Koç, Gurur Aydoğan, Hatice Arslan, Timur Acar, Ömer Filikçi, Tolga Tekin, Cahit Berkay, Aydın Orak, Nihat Durak, Nagehan Çakar Bikiç, Mahmut Fazıl Coşkun, Veysel Çakır, Ömür Akay, Metin Saner, Filiz Durak, Johannes Jancke, Türsak Başkanı Elif Dağdeviren, Moğollar grubu, Faruk Karaçay, Metin Peker, Murat Evgin, Esra Sezer ile Türkiye jürisi üyesi Prof. Dr. Nihal katılacak.

Frankfurt’a yine yıldız yağacak

Frankfurt’a yine yıldız yağacak
ONUR VE VEFA ÖDÜLLERİ
Festivalin ‘Yaşam Boyu Onur Ödülleri’ Meral Çetinkaya ve müzisyen Cahit Berkay’a takdim edilcek. Her yıl tekrarlanan ‘Vefa Ödülleri’ ise bu kez senarist, yönetmen, yapımcı ve besteci Hulki Saner ile ünlü oyuncu Oya Aydoğan’ın ailelerine verilecek.

Frankfurt’a yine yıldız yağacak

Herkesi bekliyoruz: 19. Frankfurt Türk Film Festivali başlıyor
Herkesi bekliyoruz: 19. Frankfurt Türk Film Festivali başlıyor
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