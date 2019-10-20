Frankfurt’a yine yıldız yağacak
27 Ekim’de Kapı filmi ile kapılarını açacak olan 19. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, son yılların gözde filmler ile birlikte televizyon, sinema ve sanat camiasından yıldızları yine Frankfurt’ta bir araya getirecek.
KÜLTÜRLERARASI Transfer Derneği’nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Frankfurt Başkonsolosluğu, Hessen Bilim ve Sanat Bakanlığı, Frankfurt Belediyesi Kültür Dairesi ile Şehircilik ve Pazarlama Dairesi, Filmhaus Frankfurt ve sponsorların desteği ile düzenlediği 19. Uluslararası Türk Film Festival, 27 Ekim’de Frankfurt Alte Oper’de Moğollar konseriyle başlayacak.
FESTİVAL PROGRAMINDA NELER VAR
Festival programında son yılların gözde filmlerinin yer aldığı Türk ve Avrupa sinema filmleri gösteriminin yanı sıra belgeseller, konserler, söyleşiler ve sergiler de yer alıyor. Festival kapsamında Frankfurt Metropolis Cinestar, Filmforum Höchs salonları ile Michelstadt, Offenbach ve Rödermark kentlerinde‚ ‘Anons‘, ‘Babamın Kemikleri’, ‘Bal Kaymak’, ‘Bir Aşk İki Hayat’, ‘Bizi Hatırla‘, ‘Çınar‘, ‘Güvercin‘, ‘Halef’, ‘Hedefim Sensin’, ‘İçerdekiler’, ‘Kapı’, ‘Kardeşler’, ‘Misafir’, ‘Sibel’ ile ‘Nur eine Frau’, ‘Wir sind jung, wir sind stark’ ve ‘Der Libesbaum’ gibi son gözde film ve belgeseller gösterilecek.
FESTİVALE KATILACAK ÜNLÜLERİN BAZILARI
Festivale Meral Çetinkaya, Altın Elma için yarışan Sibel filminin oyuncusu Damla Sönmez, Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, Arzu Gamze Kılınç, Muhammet Uzuner, Hakan Bilgin, Hakan Meriçliler, Asuman Dabak, Ekin Koç, Gurur Aydoğan, Hatice Arslan, Timur Acar, Ömer Filikçi, Tolga Tekin, Cahit Berkay, Aydın Orak, Nihat Durak, Nagehan Çakar Bikiç, Mahmut Fazıl Coşkun, Veysel Çakır, Ömür Akay, Metin Saner, Filiz Durak, Johannes Jancke, Türsak Başkanı Elif Dağdeviren, Moğollar grubu, Faruk Karaçay, Metin Peker, Murat Evgin, Esra Sezer ile Türkiye jürisi üyesi Prof. Dr. Nihal katılacak.
ONUR VE VEFA ÖDÜLLERİ
Festivalin ‘Yaşam Boyu Onur Ödülleri’ Meral Çetinkaya ve müzisyen Cahit Berkay’a takdim edilcek. Her yıl tekrarlanan ‘Vefa Ödülleri’ ise bu kez senarist, yönetmen, yapımcı ve besteci Hulki Saner ile ünlü oyuncu Oya Aydoğan’ın ailelerine verilecek.
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