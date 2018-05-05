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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT - İHA
05.05.2018 - 10:29, Son Güncelleme:

Frankfurt’a İznik’ten ödül

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Frankfurt’a İznik’ten ödül

Cuma akşamı açılışı yapılan Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’nin ödülleri, İznik Roma Tiyatrosu’ndaki masklardan esinlenilerek hazırlandı. Atölyenin sahibi Ganimet Yıldız, “Roma tiyatrosundaki kadın maskı, Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’ne anlam katacak” dedi.

BEŞİNCİ kez Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’ni düzenleyen Tiyatro Frankfurt’un Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, yapılan son kazılarda İznik Roma Tiyatrosu masklarının, gladyatör dövüşleri için de kullanıldığının izlerine raslandığını söyledi. Kellecioğlu, “İznik, dört medeniyete başkentlik yapmış bir kenttir ve açık hava müzesi niteliğindedir. Roma Tiyatrosu için yapılan masklar, ‘Kötü ruhları kentten uzaklaştırdığına’ dair olan inaç ile surlarla çevrili olan kentin İstanbul kapı girişine alınmıştı. Maskların orijinalinde bir kadın ve bir erkek figürü bulunur. Kadının tiyatrodaki önemini vurgulamak isteyen Ganimet Kızltan Yıldız, bu yönde çalıştı. Frankfurt’a uzanan bu uzun yolculukta Anadolu’dan esintiler olmasını istedik” dedi.

Frankfurt’a İznik’ten ödül
Kamil Kellecioğlu

FESTİVALE ANLAM KATACAK
Maskları İznik Gani Çini Atölyesi’de hazırlayan Ganimet Kızıltan Yıldız ise “Anadolu’dan Frankfurt’a uzanan bir köprü niteliğinde olan Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’nin bu yılki ödül töreni için, Anadolu’nun en büyük miraslarından biri olan İznik Antik Roma Tiyatrosu’nun maskları çalışıldı. İkinci yüzyıl dönemine ait İznik Roma Tiyatrosu’ndan mask, Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’ne anlam katacak” diye konuştu.

Frankfurt’a İznik’ten ödül

ÇOCUKLAR DA VAR BÜYÜKLER DE

FRANKFURT Türk Tiyatro Festivali, Cuma akşamı Sumru Yavrucuk’un sahnelediği tek kişilik oyun ‘Shirley’ ile başladı. Festival kapsamında Cumartesi günü saat 11.00’de Heusenstamm’da ve saat 14.30’da Frankfurt Gallus Tiyatrosu’nda çocuk oyunu ‘Müzikli Park’ sahnelenecek.
Yine aynı gün saat 16.00’da Rüsselsheim Tiyatrosu Erkan Avcı ve Barış Falay ile oyunculuk atölyesi düzenlenecek. Saat 20.00’de de Rüsselsheim Tiyatrosu’nda ‘Hassta Etme Adamı’ adlı komedi sahnelenecek. Oyunu Süheyl Behzat Uygur Tiyatrosu oyuncuları canlandıracak.
Pazar günü saat 16.00’da Rüsselsheim Tiyatrosu Fatih Koyunoğlu ile oyunculuk atölyesi düzenlenecek. Saat 20.00’de Frankfurt Gallus Tiyatrosu’nda, Muzaffer İzgü’nün yazdığı ‘Sınır’ adlı oyun sahnelenecek.

Frankfurt’a İznik’ten ödül

Frankfurt’a İznik’ten ödül


Frankfurt’a İznik’ten ödül

Frankfurt’a İznik’ten ödül

Frankfurt’a İznik’ten ödül

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