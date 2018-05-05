Frankfurt’a İznik’ten ödül
Cuma akşamı açılışı yapılan Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’nin ödülleri, İznik Roma Tiyatrosu’ndaki masklardan esinlenilerek hazırlandı. Atölyenin sahibi Ganimet Yıldız, “Roma tiyatrosundaki kadın maskı, Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’ne anlam katacak” dedi.
BEŞİNCİ kez Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’ni düzenleyen Tiyatro Frankfurt’un Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, yapılan son kazılarda İznik Roma Tiyatrosu masklarının, gladyatör dövüşleri için de kullanıldığının izlerine raslandığını söyledi. Kellecioğlu, “İznik, dört medeniyete başkentlik yapmış bir kenttir ve açık hava müzesi niteliğindedir. Roma Tiyatrosu için yapılan masklar, ‘Kötü ruhları kentten uzaklaştırdığına’ dair olan inaç ile surlarla çevrili olan kentin İstanbul kapı girişine alınmıştı. Maskların orijinalinde bir kadın ve bir erkek figürü bulunur. Kadının tiyatrodaki önemini vurgulamak isteyen Ganimet Kızltan Yıldız, bu yönde çalıştı. Frankfurt’a uzanan bu uzun yolculukta Anadolu’dan esintiler olmasını istedik” dedi.
Kamil Kellecioğlu
FESTİVALE ANLAM KATACAK
Maskları İznik Gani Çini Atölyesi’de hazırlayan Ganimet Kızıltan Yıldız ise “Anadolu’dan Frankfurt’a uzanan bir köprü niteliğinde olan Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’nin bu yılki ödül töreni için, Anadolu’nun en büyük miraslarından biri olan İznik Antik Roma Tiyatrosu’nun maskları çalışıldı. İkinci yüzyıl dönemine ait İznik Roma Tiyatrosu’ndan mask, Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’ne anlam katacak” diye konuştu.
ÇOCUKLAR DA VAR BÜYÜKLER DE
FRANKFURT Türk Tiyatro Festivali, Cuma akşamı Sumru Yavrucuk’un sahnelediği tek kişilik oyun ‘Shirley’ ile başladı. Festival kapsamında Cumartesi günü saat 11.00’de Heusenstamm’da ve saat 14.30’da Frankfurt Gallus Tiyatrosu’nda çocuk oyunu ‘Müzikli Park’ sahnelenecek.
Yine aynı gün saat 16.00’da Rüsselsheim Tiyatrosu Erkan Avcı ve Barış Falay ile oyunculuk atölyesi düzenlenecek. Saat 20.00’de de Rüsselsheim Tiyatrosu’nda ‘Hassta Etme Adamı’ adlı komedi sahnelenecek. Oyunu Süheyl Behzat Uygur Tiyatrosu oyuncuları canlandıracak.
Pazar günü saat 16.00’da Rüsselsheim Tiyatrosu Fatih Koyunoğlu ile oyunculuk atölyesi düzenlenecek. Saat 20.00’de Frankfurt Gallus Tiyatrosu’nda, Muzaffer İzgü’nün yazdığı ‘Sınır’ adlı oyun sahnelenecek.
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