Frankfurt Türkgücü’ne destek sözü

FRANKFURT Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann beraberindeki bir heyetle Frankfurt Türkgücü lokalini ziyaret etti. Görüşmeye, Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı da katıldı.

1983 yılında kurulan FC Frankfurt City ve 1994 yılında kurulan TSV Umutspor’un, 2004 yılında birleşerek TSKV Umut Cityspor’u kurmasının ardından 2007 yılının Temmuz ayından itibaren TSKV Frankfurt Türkgücü ismiyle liglerde mücadele eden Türk takımı, yıllardır yaşadığı tesis ve saha sıkıntısına kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla somut adımlar attı.

SG Westend takımıyla birlikte kullandıkları sahanın yeterli olmadığını ve bu nedenle alt yapı takımlarını kapatmak zorunda kaldıklarını belirten Türkgücü yöneticileri, belediyeden saha ve tesis talebinde bulundu. Kulübe tesis edilen arsa üzerinde inşaat için projeyi hazırlayıp onaylatan yöneticiler, belediyeden maddi destek talep etti.

Yeniden Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen SPD’li Peter Feldmann, beraberinde danışmanı Tarkan Akman, Belediye Spor Bölümü Sorumlusu Marcus Frank ve belediyenin adeta gönüllü spor elçisi olan Roland Frischkorn’la birlikte Türkgücü’nü ziyaret ederek, sahayı inceledi.

Türkgücü’nün konteyner lokalindeki toplantıda Peter Feldmann, Tarkan Akman, Marcus Frank, Roland Frischkorn ve Burak Karartı’ya (soldan sağa) çay-simit ikram edildi.

BANKA TEMİNATI ŞART

Türkgücü Başkanı Hüseyin Adalı ve İkinci Başkan Ali Osman Akman’dan bilgi alan Feldmann ve Frank, destek için hazır olduklarını, bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. İlk etapta suni çim saha yapımına gelecek sene başlanıp, 2020 yılında tamamlanabileceğini belirten Feldmann, kulüp binası, soyunma odaları ve lokalden oluşan tesis inşaatı için belli bir prosedürün izlenmesi gerektiğini vurguladı. Projenin yaklaşık 2.7 milyon euroya tamamlanacağını belirten Marcus Frank da, belediye ve eyalet hükümetinin bunun yaklaşık 1.5 milyon euroluk bölümünü karşılayacağını ancak geri kalan bölüm için kulübün banka teminatı getirmesi gerektiğini söyledi.

Ali Osman Akman, kendisi mimar-mühendis olduğu için proje ve mühendislik işlerini bedava karşılayacağını ve bazı şirketlerden sponsorluk sözü aldıklarını ifade ederken, projenin tamamlanabilmesinin banka teminatı ile garanti altına alınmadan belediyenin desteğinin başlatılamayacağı ve bir dahaki toplantıya kadar Türkgücü yöneticilerinin teminat konusunda çalışma yapması kararı alındı.