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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
19.04.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Frankfurt Türk Tiyatro Festivali gururla sundu

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Frankfurt Türk Tiyatro Festivali gururla sundu

Türk tiyatrosunu ve yıldızlarını bir kez daha Almanya’ya taşıyan 6. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali, son oyunu ‘Can Yeleği’ ile kapandı. Oyunlar, atölyeler, söyleşi ve panellerle bu yıl da Türkçe sanat ziyafeti yaşattıklarını kaydeden Festival Başkanı ve Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu “Gururla kapatıyoruz” dedi. Gallus Tiyatrosu Müdürü Winfried Becker, “Bu sahnede seyrettiğim en iyi oyunlardı. Türkiye’nin ne kadar güçlü tiyatrosu olduğunu bütün Almanya görmeli” dedi.

TİYATRO Frankfurt’un Başkonsolosluk, Frankfurt Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlediği 6. Türk Tiyatro Festivali yine dolu dolu geçti. Festivalde tiyatroseverler, Tamer Levent, Hüseyin Avni Danyal, Oya Başar, Rasim Öztekin, Ayşe Tunaboylu, Ayşenil Şamlıoğlu, Erkan Avcı, yönetmen Hilal Saral’ın da aralarında olduğu ünlü konuklarla yan yana geldi. Oyunların yanısıra yönetmen Nihat Alpteki ile oyuncu Ayşe Tunaboylu’nun oyunculuk atölyeleri de büyük ilgi gördü.

Frankfurt Türk Tiyatro Festivali gururla sundu

OYUNLAR BÜYÜK ALKIŞ ALDI
Festivalde Oya Başar, Rasim Öztekin, Vildan Gülerman’a ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ verildi. Genel koordinatörlüğünü Zeynep Yıldız’ın yaptığı, televizyonların güler yüzü Nur Onur’un sunduğu festival, Anton Çehov’un ‘Üç Kız Kardeş’ oyununun farklı bir yorumu ile açıldı. Çocuk oyunu ‘Karagöz Öğreniyor’ ile ‘Meçhul Paşa’, İstanbul Büyük Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın sahneye koyduğu ‘Geç Kalanlar’ ve ‘Can Yeleği’ büyük alkış aldı.

Frankfurt Türk Tiyatro Festivali gururla sundu

BURADA SEYRETTİKLERİMİN EN İYİSİYDİ
Tiyatro Festivali’nin kapanışını yapan Gönül Kıvılcım’ın yazdığı, Elçin Atamgüç’ün sahnede devleştiği tek kişilik oyun ‘Can Yeleği’ izleyicilerine duygulu anlar yaşattı. Frankfurt Gallus Tiyatrosu’nda gerçekleşen gösterimde, savaştan kaçan bir annenin, dalgaların arasında can vermesine kadar yaşadıkları drama yer verdi. Oyunu değerlendiren Gallus Tiyatrosu Müdürü Winfried Becker, “Kesinlikle bu sahnede seyrettiğim en iyi oyundu. Bu eser Türkiye’nin ne kadar güçlü tiyatrosu olduğunu gösteriyor. Bunu mutlaka Almanlar da görmeli. Çok etkilendim” diye konuştu.

Frankfurt Türk Tiyatro Festivali gururla sundu


Oyunu izleyen Muavin Konsolos Kadir Orhun Poyraz da, “Çok etkileyici ve dokunaklı bir oyundu. Katkıda bulunanlara, değerli sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Festival çok güzel bir hale geldi. Önümüzdeki yıllarda büyüyerek devam etmesini umuyorum” dedi.

Frankfurt Türk Tiyatro Festivali gururla sundu

ÇOK ÇOK GURURLANDIK
Oyunlar, atölyeler ve paneller ile tiyatroseverlere güzel bir ziyafet yaşattıklarını kaydeden Festival Başkanı ve Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kellecioğlu ise “Sanat ekmek kadar su kadar mühim. Insanlar ışığı görmez ama ışıkla görür. Tiyatro bizim ışığımız, hayatın ta kendisidir. Festivalimiz yine dopdolu bir program ile izleyici ile buluştu. Salonlar yüzde yüz doldu. Oyunlar inanılmaz ilgi gördü. İzleyicilerimiz duygularına hakim olamadı. Böyle insana değen konuların ve Türk yazarların, yönetmenlerin başarısı bizi de çok çok gururlandırdı. Gerek oyunlar, atölyeler ve gerekse paneller ile tiyatroseverler tam bir ziyafet yaşadı. Sanatın ne kadar da güçlü bir köprü olduğuna olan inancımız bu bir kez daha tazelendi” dedi.

Frankfurt Türk Tiyatro Festivali gururla sundu

Frankfurt Türk Tiyatro Festivali gururla sundu

Frankfurt Türk Tiyatro Festivali gururla sundu

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