Frankfurt Türk Tiyatro Festivali gururla sundu

TİYATRO Frankfurt’un Başkonsolosluk, Frankfurt Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlediği 6. Türk Tiyatro Festivali yine dolu dolu geçti. Festivalde tiyatroseverler, Tamer Levent, Hüseyin Avni Danyal, Oya Başar, Rasim Öztekin, Ayşe Tunaboylu, Ayşenil Şamlıoğlu, Erkan Avcı, yönetmen Hilal Saral’ın da aralarında olduğu ünlü konuklarla yan yana geldi. Oyunların yanısıra yönetmen Nihat Alpteki ile oyuncu Ayşe Tunaboylu’nun oyunculuk atölyeleri de büyük ilgi gördü.

OYUNLAR BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Festivalde Oya Başar, Rasim Öztekin, Vildan Gülerman’a ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ verildi. Genel koordinatörlüğünü Zeynep Yıldız’ın yaptığı, televizyonların güler yüzü Nur Onur’un sunduğu festival, Anton Çehov’un ‘Üç Kız Kardeş’ oyununun farklı bir yorumu ile açıldı. Çocuk oyunu ‘Karagöz Öğreniyor’ ile ‘Meçhul Paşa’, İstanbul Büyük Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın sahneye koyduğu ‘Geç Kalanlar’ ve ‘Can Yeleği’ büyük alkış aldı.

BURADA SEYRETTİKLERİMİN EN İYİSİYDİ

Tiyatro Festivali’nin kapanışını yapan Gönül Kıvılcım’ın yazdığı, Elçin Atamgüç’ün sahnede devleştiği tek kişilik oyun ‘Can Yeleği’ izleyicilerine duygulu anlar yaşattı. Frankfurt Gallus Tiyatrosu’nda gerçekleşen gösterimde, savaştan kaçan bir annenin, dalgaların arasında can vermesine kadar yaşadıkları drama yer verdi. Oyunu değerlendiren Gallus Tiyatrosu Müdürü Winfried Becker, “Kesinlikle bu sahnede seyrettiğim en iyi oyundu. Bu eser Türkiye’nin ne kadar güçlü tiyatrosu olduğunu gösteriyor. Bunu mutlaka Almanlar da görmeli. Çok etkilendim” diye konuştu.





Oyunu izleyen Muavin Konsolos Kadir Orhun Poyraz da, “Çok etkileyici ve dokunaklı bir oyundu. Katkıda bulunanlara, değerli sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Festival çok güzel bir hale geldi. Önümüzdeki yıllarda büyüyerek devam etmesini umuyorum” dedi.

ÇOK ÇOK GURURLANDIK

Oyunlar, atölyeler ve paneller ile tiyatroseverlere güzel bir ziyafet yaşattıklarını kaydeden Festival Başkanı ve Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kellecioğlu ise “Sanat ekmek kadar su kadar mühim. Insanlar ışığı görmez ama ışıkla görür. Tiyatro bizim ışığımız, hayatın ta kendisidir. Festivalimiz yine dopdolu bir program ile izleyici ile buluştu. Salonlar yüzde yüz doldu. Oyunlar inanılmaz ilgi gördü. İzleyicilerimiz duygularına hakim olamadı. Böyle insana değen konuların ve Türk yazarların, yönetmenlerin başarısı bizi de çok çok gururlandırdı. Gerek oyunlar, atölyeler ve gerekse paneller ile tiyatroseverler tam bir ziyafet yaşadı. Sanatın ne kadar da güçlü bir köprü olduğuna olan inancımız bu bir kez daha tazelendi” dedi.