Frankfurt sokakta iftar yaptı
Frankfurt’un en işlek caddeleri Münchener ile Kaiser arasındaki Elbe’yi araç trafiğine kapatarak düzenlenen sokak iftarına farklı din ve etnik kökenden 600 kişi katıldı. Belediye Başkanı Feldmann, “Biz hoşgörülü bir kentiz. Günün sonunda birlikte olmak çok önemli” dedi.
FRANKFURT Gar Bölgesi, Türk işletmelerin yan yana görülebildiği, kentin çok kültürlülüğüne, zenginliğine örnek bir yerleşim alanı. Bölgedeki iş insanlarının kültürel zenginliği birlikte yaşamak için girişimleri büyük dikkat çekiyor. Gar Bölgesi Ticaret Birliği iş insanlarının dördüncü kez Frankfurt Belediyesi ile birlikte Elbe Caddesi’nde düzenlediği iftara farklı din ve etnik kökenden 600 kişi katıldı. Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı,
Hessen Milletvekili Turgut Yüksel ile Belediye Başkanı Stefan Ziller’in de yer aldığı iftarda konuşan Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann, kentte 170 ülkeden, 200 dil konuşan insanın yaşadığına dikkat çekerek, “Burada ırkçılığa, İslamofobiye, antisemizme, ayrımcılığa ve yabancı düşmanlığına yer yok” dedi.
BURADA SORUNLARI BİRLİKTE ÇÖZERİZ
Kentte çocuk ve yaşlılara toplu taşımada indirimi uygulandığını, müzelerin ücretsiz olduğunu, insanların sorunlarını birlikte çözdüğünü söyleyen Feldmann, “Biz açık, hoşgörülü bir kentiz. Birbirimize tutunuyoruz. Lütfen her birey toplumun kaynaşmasına katkıda bulunsun. Günün sonunda birlikte olmak çok önemli” dedi.
Birlikte yemek yemenin insanlığın en eski kültürel varlığı olduğunu kaydeden Frankfurt Eğitim ve Uyum Encümeni Sylvia Weber ramazanın ve iftarların barışçıl etkinlik olduğunu ve her barışçıl etkinliğin ırkçılığa karşı adım olduğunu söyledi.
Elbe Caddesi iftar nedeniyle araç trafiğine kapatılırken, güvenlik önlemi olarak sokak başına araçlar yerleştirildiği görüldü. 100 kilo et ve 60 kilo priniç kullanılan iftarta konuklara su, ayran, hurma, et yemeği, pilav, salata ikram edildi.
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