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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
17.05.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Frankfurt sokakta iftar yaptı

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Frankfurt sokakta iftar yaptı

Frankfurt’un en işlek caddeleri Münchener ile Kaiser arasındaki Elbe’yi araç trafiğine kapatarak düzenlenen sokak iftarına farklı din ve etnik kökenden 600 kişi katıldı. Belediye Başkanı Feldmann, “Biz hoşgörülü bir kentiz. Günün sonunda birlikte olmak çok önemli” dedi.

FRANKFURT Gar Bölgesi, Türk işletmelerin yan yana görülebildiği, kentin çok kültürlülüğüne, zenginliğine örnek bir yerleşim alanı. Bölgedeki iş insanlarının kültürel zenginliği birlikte yaşamak için girişimleri büyük dikkat çekiyor. Gar Bölgesi Ticaret Birliği iş insanlarının dördüncü kez Frankfurt Belediyesi ile birlikte Elbe Caddesi’nde düzenlediği iftara farklı din ve etnik kökenden 600 kişi katıldı. Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı,

Frankfurt sokakta iftar yaptı

Hessen Milletvekili Turgut Yüksel ile Belediye Başkanı Stefan Ziller’in de yer aldığı iftarda konuşan Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann, kentte 170 ülkeden, 200 dil konuşan insanın yaşadığına dikkat çekerek, “Burada ırkçılığa, İslamofobiye, antisemizme, ayrımcılığa ve yabancı düşmanlığına yer yok” dedi.

Frankfurt sokakta iftar yaptı

BURADA SORUNLARI BİRLİKTE ÇÖZERİZ
Kentte çocuk ve yaşlılara toplu taşımada indirimi uygulandığını, müzelerin ücretsiz olduğunu, insanların sorunlarını birlikte çözdüğünü söyleyen Feldmann, “Biz açık, hoşgörülü bir kentiz. Birbirimize tutunuyoruz. Lütfen her birey toplumun kaynaşmasına katkıda bulunsun. Günün sonunda birlikte olmak çok önemli” dedi.

Frankfurt sokakta iftar yaptı


Birlikte yemek yemenin insanlığın en eski kültürel varlığı olduğunu kaydeden Frankfurt Eğitim ve Uyum Encümeni Sylvia Weber ramazanın ve iftarların barışçıl etkinlik olduğunu ve her barışçıl etkinliğin ırkçılığa karşı adım olduğunu söyledi.
Elbe Caddesi iftar nedeniyle araç trafiğine kapatılırken, güvenlik önlemi olarak sokak başına araçlar yerleştirildiği görüldü. 100 kilo et ve 60 kilo priniç kullanılan iftarta konuklara su, ayran, hurma, et yemeği, pilav, salata ikram edildi.

Frankfurt sokakta iftar yaptı

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