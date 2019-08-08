Frankfurt polisi gençleşti
Almanya’da son yıllarda polisiye olaylar istatistiklerinde ‘en çok suç işlenen kent’ sıralamasında genellikle ilk sırada yer alan Frankfurt’a atanan yeni polis memurları törenle görevlerine başladı.
FRANKFURT Belediye Sarayı’nda gerçekleştirilen törene katılan bir bölümü polis okullarından yeni mezun olmuş 64’ü kadın 174 memur, Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann tarafından selamlandı. Feldmann, törende yaptığı konuşmada, “Frankfurt güçlü ve birlik içinde. Bunu polisimizin başarılı çalışmalarına borçluyuz. Suçların aydınlatılma oranındaki artış bunu gösteriyor. Ancak toplum içindeki kutuplaşma ve sosyal medya ağlarında nefret olgusu büyüyor, polise saygı ise azalıyor. Güvenliğimiz için görev yapan polislerimiz ve itfaiyecilerimize saygı gösterilmesi için çabalarımı sürdüreceğim. Bu konuda hepimize görev düşüyor” dedi.
Yeni atanan memurların yaşları 21 ile 39 arasında. Dolayısıyla Frankfurt’ta görev yapan polis memurlarının yaş ortalaması düşmüş oluyor. Frankfurt polisi, kent merkezindeki 1 No’lu Polis Karakolu’nda görevli aşırı sağ eğilimli polis memurlarının açığa çıkması ve bunlardan birinin NSU cinayetleriyle ilgili davalarda kurbanları temsil eden avukatlardan Seda Başay Yıldız’a yönelik ölüm tehditleriyle ilgili soruşturmanın zanlıları arasında yer alması nedeniyle uzun süre gündemde kalmıştı.
Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann ve Frankfurt Emniyet Müdür Yardımcısı Walter Seubert, kente yeni atanan memurları Belediye Sarayı’nın İmparatorlar Salonu’nda düzenlenen törenle selamladılar.
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