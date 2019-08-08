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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
FRANKFURT
08.08.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Frankfurt polisi gençleşti

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Frankfurt polisi gençleşti

Almanya’da son yıllarda polisiye olaylar istatistiklerinde ‘en çok suç işlenen kent’ sıralamasında genellikle ilk sırada yer alan Frankfurt’a atanan yeni polis memurları törenle görevlerine başladı.

FRANKFURT Belediye Sarayı’nda gerçekleştirilen törene katılan bir bölümü polis okullarından yeni mezun olmuş 64’ü kadın 174 memur, Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann tarafından selamlandı. Feldmann, törende yaptığı konuşmada, “Frankfurt güçlü ve birlik içinde. Bunu polisimizin başarılı çalışmalarına borçluyuz. Suçların aydınlatılma oranındaki artış bunu gösteriyor. Ancak toplum içindeki kutuplaşma ve sosyal medya ağlarında nefret olgusu büyüyor, polise saygı ise azalıyor. Güvenliğimiz için görev yapan polislerimiz ve itfaiyecilerimize saygı gösterilmesi için çabalarımı sürdüreceğim. Bu konuda hepimize görev düşüyor” dedi.
Yeni atanan memurların yaşları 21 ile 39 arasında. Dolayısıyla Frankfurt’ta görev yapan polis memurlarının yaş ortalaması düşmüş oluyor. Frankfurt polisi, kent merkezindeki 1 No’lu Polis Karakolu’nda görevli aşırı sağ eğilimli polis memurlarının açığa çıkması ve bunlardan birinin NSU cinayetleriyle ilgili davalarda kurbanları temsil eden avukatlardan Seda Başay Yıldız’a yönelik ölüm tehditleriyle ilgili soruşturmanın zanlıları arasında yer alması nedeniyle uzun süre gündemde kalmıştı.

Frankfurt polisi gençleşti

Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann ve Frankfurt Emniyet Müdür Yardımcısı Walter Seubert, kente yeni atanan memurları Belediye Sarayı’nın İmparatorlar Salonu’nda düzenlenen törenle selamladılar.

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