Frankfurt Heimtextil Fuarı’nda Türkiye’nin gururu oldular

YORGAN ve yastık konusunda dünyanın önde gelen firmalarıyla kıyasıya mücadele eden ve fuara Samsun’dan katılan firma, son olarak tamamı geri dönüşüm ürünlerinde elde edilen dolgu malzemeleri ve nevresimlerden oluşan yastık ve yorganları fuarda yoğun ilgi gördü. Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, firmanın standını ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Yardımcısı Kadir Erol Beytekin’den çalışmaları hakkında bilgi aldı.





‘HEM ÇEVREMİZ KAZANIYOR HEM ÜLKEMİZ’

Beytekin, “Yüzde yüz geri dönüşümden elde ettiğimiz maddelerden yaptığımız yatak ve yastık ürünlerimizle hem doğamızın kirlenmesini önlüyor hem de doğal olan ürünlerimizin tükenmesini geciktirmiş oluyoruz. Dünyada büyük kabul gören bu sistemle Türkiye olarak sizde varız diyoruz. Hem çevremiz kazanıyor hem ülkemiz kazanıyor” dedi. Heimtextil fuarına üç yıldır katıldıklarını belirten Beytekin, Samsun’dan ABD ve Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere 35 ülkeye ihracat yaparak dünyaya açıldıklarını dile getirdi.

BURSA’DAN 111 FİRMA KATILDI

Bursalı 111 tekstil firması, BTSO Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında son koleksiyonlarını dünyadaki alıcılarla buluşturdu. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Küresel Fuar Acentesi Projesi’nin Bursa’nın ihracat odaklı büyüme hamlesine ivme kazandırdığını belirtti. Burkay, “Fuarda Türkiye’den 350’ye yakın firma yer alıyor. Türkiye’den en fazla stantlı katılım sağlayan kent 111 firmayla Bursa. Bu katılım, kentin dünya ligindeki güçlü konumunun bir ispatı. Bursa, ev tekstili sektöründe hem Türkiye’de hem de dünyada en önemli oyunculardan biri olmayı sürdürüyor” dedi. BTSO Meclis Üyesi ve Heyet Başkanı Necip Şahin de şunları kaydetti: “Sadece Avrupa değil, Afrika ve Güney Amerika gibi noktalarda da dış ticaret hacmimizi artırmamız gerekiyor. Firmaların ihracatını artırmaya dönük projelerle iş dünyası önemli başarılar elde ediyor.” Heyet Başkan Yardımcısı Fatma Ayyıldız da yurtdışı fuar programlarının Bursalı firmalara yeni ufuklar kazandırdığını belirtti.