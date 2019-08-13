Frankfurt, Cenk Tosun’u transfer listesine aldı
Bundesliga ekiplerinden Frankfurt, alt yapısında yetişen ve birinci takıma kadar yükseldikten sonra da Gaziantepspor ve Beşiktaş’ta oynadıktan ardından İngiliz ekibi Everton’a transfer olan eski futbolcusu Cenk Tosun’u transfer listesine aldı.
ALMAN ekibi Frankfurt, hem Bundesliga'da hem de Avrupa Ligi'nde başarılı olmak için golcü sorununu eski futbolcusu 28 yaşındaki Cenk Tosun ile çözmek istiyor. Frankfurt takımı geçen yıl kadroda bulunan iki golcüsünü yitirdi. Takımdan ayrılan Joviç ve Haller'in yerini doldurmak için golcü arayışını sürdüren kulüp, rotasını İngiltere'ye çevirdi.
KİRALIK VEYA BONSERVİSİ İLE BİRLİKTTE
Bild Gazetesi, kulüp çevrelerine dayandırdığı haberinde Cenk'in ‘transfer edilmek istenen golcüler’ arasında olduğunu yazdı. İngiliz ekibi Everton ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cenk'i almak için kollarını sıvayan Frankfurt, eski futbolcusunu kiralık veya bonservisiyle birlikte almayı planlıyor. Kulübün yakından tanıdığı Cenk Tosun Frankfurt alt yapısında yetişti. Frankfurt genç takımında oynadığı sırada Alman milli takımının genç ve ümitlerinde forma giyen Cenk, 2011 yılına kadar Frankfurt'ta forma giydi.
LÖW, ALMAN MİLLİ TAKIMINA ALMAK İSTEDİ AMA...
Joachim Löw'ün Alman milli takımına da almak iteği Cenk, Türk milli takımında onamayı tercih etti. Yıldız futbolcu 2011 yılında Frankfurt'tan Gaziantepspor'a transfer oldu. Burada yıldızı parlayan Cenk daha sonra Beşiktaş ile anlaştı. 2018 yılının ocak ayında da İngiliz ekibi Everton'a transfer oldu. Cenk'in dışında Alman ekibinin transfer listesinde Strasbourg'da forma giyen Ajorque ve Montpelier'li Laborde de yer alıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle