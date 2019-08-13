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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
13.08.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

Frankfurt, Cenk Tosun’u transfer listesine aldı

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Frankfurt, Cenk Tosun’u transfer listesine aldı

Bundesliga ekiplerinden Frankfurt, alt yapısında yetişen ve birinci takıma kadar yükseldikten sonra da Gaziantepspor ve Beşiktaş’ta oynadıktan ardından İngiliz ekibi Everton’a transfer olan eski futbolcusu Cenk Tosun’u transfer listesine aldı.

ALMAN ekibi Frankfurt, hem Bundesliga'da hem de Avrupa Ligi'nde başarılı olmak için golcü sorununu eski futbolcusu 28 yaşındaki Cenk Tosun ile çözmek istiyor. Frankfurt takımı geçen yıl kadroda bulunan iki golcüsünü yitirdi. Takımdan ayrılan Joviç ve Haller'in yerini doldurmak için golcü arayışını sürdüren kulüp, rotasını İngiltere'ye çevirdi.

KİRALIK VEYA BONSERVİSİ İLE BİRLİKTTE
Bild Gazetesi, kulüp çevrelerine dayandırdığı haberinde Cenk'in ‘transfer edilmek istenen golcüler’ arasında olduğunu yazdı. İngiliz ekibi Everton ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cenk'i almak için kollarını sıvayan Frankfurt, eski futbolcusunu kiralık veya bonservisiyle birlikte almayı planlıyor. Kulübün yakından tanıdığı Cenk Tosun Frankfurt alt yapısında yetişti. Frankfurt genç takımında oynadığı sırada Alman milli takımının genç ve ümitlerinde forma giyen Cenk, 2011 yılına kadar Frankfurt'ta forma giydi.

LÖW, ALMAN MİLLİ TAKIMINA ALMAK İSTEDİ AMA...
Joachim Löw'ün Alman milli takımına da almak iteği Cenk, Türk milli takımında onamayı tercih etti. Yıldız futbolcu 2011 yılında Frankfurt'tan Gaziantepspor'a transfer oldu. Burada yıldızı parlayan Cenk daha sonra Beşiktaş ile anlaştı. 2018 yılının ocak ayında da İngiliz ekibi Everton'a transfer oldu. Cenk'in dışında Alman ekibinin transfer listesinde Strasbourg'da forma giyen Ajorque ve Montpelier'li Laborde de yer alıyor.

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