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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Gürsel KÖKSAL / FRANKFURT
23.08.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

Frankfurt Belediyesi’den Karmez’e destek ziyareti

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Frankfurt Belediyesi’den Karmez’e destek ziyareti

Frankfurt Büyükşehir Belediyesi Ekonomi Encümeni Markus Frank, uzun yıllar Avrupa‘da döner üretiminde liderliği elinde tutan ve kısa bir süre önce iflas ettiği açıklanan Karmez Döner fabrikasını ziyaret ederek işletmedeki yeniden yapılanma süreci hakkında bilgi aldı.

MAYIS ayı başında iflası açıklanan ve kısa bir süre sonra bir yatırımcının devreye girmesiyle Karmez Döner ve Gıda Şirketi (Karmez Döner & Food GmbH) adı altında yeniden yapılanmaya giden şirketin yöneticileriyle görüşen, üretim ünitelerini inceleyen Frank, “İflas söylentilerini büyük bir üzüntüyle karşıladık ve tüm çalışanların işsiz kalacağından, artık Frankfurt döneri üretilmeyeceğinden endişeliydik. Karmez Döner ve Gıda Şirketi’nin yeni ürünleri ve enerji tasarrufuyla tekrar büyüme sürecine gireceğini umuyoruz” dedi.

MALİYETLERİ DÜŞÜRME SÖZÜ
Frankfurt Belediyesi, Karmez’in üretimdeki enerji maliyetlerinin düşürmek üzere destekleceği öğrenildi. Beraberinde Frankfurt Belediyesi’nin Ekonomik Kalkınma Dairesi sorumlularından Tobias Löser’le birlikte Riederwald semtindeki tesisleri ziyaret eden Frank, yeni Genel Müdür Faruk Şahin ile Karmez’in kuran Tütüncübaşı ailesinden Muzaffer ve Enfil Tütüncübaşı’yla bir araya geldi. İflas nedeniyle işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 105 personelden 65’inin çalışmaya devam ettiğini açıklayan Genel Müdür Şahin, “Şirketin durumu düzeldiğinde diğer işçileri de yeniden işe alabiliriz” dedi.

25 MİLYON EURO YILLIK CİRO
Frankfurt’ta 36 yıl önce küçük bir işletme olarak kurulan Karmez (Kardeşler Mezbaha GmbH), zamanla tüm Avrupa’ya döner üreten, 125’i Frankfurt’ta olmak üzere 500’e yakın personeli ve 25 milyon Euro’ya yakın yıllık cirosuyla sektörde Avrupa’nın en büyük şirketi haline gelmişti. Ancak bu arada Avrupa’nın çeşitli yerlerinde yüzlerce döner fabrikasının kurulmasıyla rekabetin artması sonucu güç kaybeden Karmez, bu yıl 1 Mayıs’ta iflas masasına başvurmuştu. Karmez’in Berlin’de açmayı planladığı ve yeni şubesinin havaalanı inşaatının sürekli ertelenmesi nedeniyle büyük zarara girdiği ileri sürülüyor.

AKDENİZ ÜRÜNLERİ DE OLACAK
Firmanın iflastan kısa bir süre sonra devreye giren iş insanı Faruk Şahin tarafından satın alındığı ve Karmez Döner & Food GmbH adı altında yeniden yapılanmaya gidildiği açıklanmıştı. Çalışmalarının Muzaffer ve Enfil Tütüncübaşı kardeşler tarafından desteklendiğini açıklayan Şahin, klasik dönerin yanı sıra Akdeniz ürünleriyle gıda sektöründe var olacaklarını söyledi.

 

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