Frankfurt 1 No’da ‘NSU 2.0’ protestosu: Devlete güvenimiz sarsıldı
Frankfurt’un merkezindeki 1 Numaralı Karakol’da görevli polislerin ‘NSU 2.0’ imzasıyla Türkiye kökenli avukat Seda Başay Yıldız’ı ölümle tehdit eden mektuplar göndermesi, milletvekillerinin de katıldığı eylemle, geniş güvenlik önlemleri alınan karakol önünde protesto edildi.
NEONAZİ terör çetesi NSU’nun kurbanlarından Enver Şimşek’in ailesinin avukatı Seda Başay Yıldız’ın aşırı sağcı polislerce NSU 2.0 imzalı mektupla ölümle tehdit edilmesi, kent merkezindeki ‘Frankfurt Birinci Karakolu’ önünde protesto edildi. Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu Gençliği’nin çağrısıyla düzenlenen protestoya Sol Parti Federal Milletvekili Dr. Achim Kessler ile Hessen Eyalet Milletvekili Saadet Sönmez de katıldı. Polisin karakol önünde geniş güvenlik önlemleri aldığı eylemde konuşan Kessler, “Burada olup bitenler, ülkenin dört bir yanında da gerçekleşiyor. Neonaziler nerede olursa olsun, onlara karşı durmalıyız. Bu tehditler hepimize” dedi.
KURUMSAL IRKÇILIĞA KARŞI OMUZ OMUZA
Olan biteni İçişleri Bakanının parlamentoyu bilgilendirmesi yerine basından öğrendiklerini kaydeden Hessen Milletvekili Saadet Sönmez ise “Irkçılık hızla artıyor ve devlet görevlilerinin de bunun bir parçası haline geldiğini görüyoruz. Yetkililer, kurumsal ırkçılıkla mücadelede ciddiyse cinayetleri aydınlatıp hukukun gereğini yapmalı. NSU şebekesiyle ilgili çok sayıda belgeyi yok eden Anayasayı Koruma Örgütü, devlete güvenimizi çok sarstı. Biz, bizi korumakla yükümlü olanların daha sıkı kontrol edilmesini istiyoruz. Irkçılığa karşı omuz omuza durmalıyız” dedi.
KORUMA YERİNE SİLAH TAVSİYESİ DE ELEŞTİRİLDİ
DİDF Gençliği, ‘Son söz söylenmedi’ inisiyatifi ve “Kahverengi yerine renkli’ oluşumu adına da konuşmalar yapıldı. Konuşmalarda aşırı sağcı sorunların tepesinde emniyet kurumunun geldiği belirtilerek Hessen İçişleri Bakanının ölüm tehdidi içeren mektubu öğrenmesine rağmen parlamentoyu bilgilendirmemesi, polisin güvenliği sağlamak yerine silah tavsiye etmesi de eleştirildi.
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