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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
20.01.2019 - 13:02, Son Güncelleme:

Frankfurt 1 No’da ‘NSU 2.0’ protestosu: Devlete güvenimiz sarsıldı

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Frankfurt 1 No’da ‘NSU 2.0’ protestosu: Devlete güvenimiz sarsıldı

Frankfurt’un merkezindeki 1 Numaralı Karakol’da görevli polislerin ‘NSU 2.0’ imzasıyla Türkiye kökenli avukat Seda Başay Yıldız’ı ölümle tehdit eden mektuplar göndermesi, milletvekillerinin de katıldığı eylemle, geniş güvenlik önlemleri alınan karakol önünde protesto edildi.

NEONAZİ terör çetesi NSU’nun kurbanlarından Enver Şimşek’in ailesinin avukatı Seda Başay Yıldız’ın aşırı sağcı polislerce NSU 2.0 imzalı mektupla ölümle tehdit edilmesi, kent merkezindeki ‘Frankfurt Birinci Karakolu’ önünde protesto edildi. Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu Gençliği’nin çağrısıyla düzenlenen protestoya Sol Parti Federal Milletvekili Dr. Achim Kessler ile Hessen Eyalet Milletvekili Saadet Sönmez de katıldı. Polisin karakol önünde geniş güvenlik önlemleri aldığı eylemde konuşan Kessler, “Burada olup bitenler, ülkenin dört bir yanında da gerçekleşiyor. Neonaziler nerede olursa olsun, onlara karşı durmalıyız. Bu tehditler hepimize” dedi.

Frankfurt 1 No’da ‘NSU 2.0’ protestosu: Devlete güvenimiz sarsıldı
KURUMSAL IRKÇILIĞA KARŞI OMUZ OMUZA
Olan biteni İçişleri Bakanının parlamentoyu bilgilendirmesi yerine basından öğrendiklerini kaydeden Hessen Milletvekili Saadet Sönmez ise “Irkçılık hızla artıyor ve devlet görevlilerinin de bunun bir parçası haline geldiğini görüyoruz. Yetkililer, kurumsal ırkçılıkla mücadelede ciddiyse cinayetleri aydınlatıp hukukun gereğini yapmalı. NSU şebekesiyle ilgili çok sayıda belgeyi yok eden Anayasayı Koruma Örgütü, devlete güvenimizi çok sarstı. Biz, bizi korumakla yükümlü olanların daha sıkı kontrol edilmesini istiyoruz. Irkçılığa karşı omuz omuza durmalıyız” dedi.

Frankfurt 1 No’da ‘NSU 2.0’ protestosu: Devlete güvenimiz sarsıldı

KORUMA YERİNE SİLAH TAVSİYESİ DE ELEŞTİRİLDİ
DİDF Gençliği, ‘Son söz söylenmedi’ inisiyatifi ve “Kahverengi yerine renkli’ oluşumu adına da konuşmalar yapıldı. Konuşmalarda aşırı sağcı sorunların tepesinde emniyet kurumunun geldiği belirtilerek Hessen İçişleri Bakanının ölüm tehdidi içeren mektubu öğrenmesine rağmen parlamentoyu bilgilendirmemesi, polisin güvenliği sağlamak yerine silah tavsiye etmesi de eleştirildi.

Frankfurt 1 No’da ‘NSU 2.0’ protestosu: Devlete güvenimiz sarsıldı

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