Franco’nun kemikleri için aileye iki hafta süre verildi
İspanya hükümeti, Valle de los Caidos’taki anıt mezarda bulunan eski diktatör Franco’nun kemiklerini başka bir yere taşıması için ailesine iki hafta süre verdi. Aksi takdirde kemiklerin nereye gömüleceğine hükümetin karar vereceği duyuruldu.
İSPANYA Başbakanı Pedro Sanchez, eski diktatör Francisco Franco’nun mezarının bulunduğu anıt mezardan çıkarılarak başka bir yere taşınması için Franco’nun ailesine iki hafta süre verdi.
İsmi açıklanmayan bir hükümet yetkilisi, İspanyol kabinesinin cuma günü Franco’nun naaşının bulunduğu anıt mezardan çıkartılması için son adımı atacağını ve diktatörün ailesine naaşın taşınacağı yeri belirlemesi için iki hafta süre tanınacağını söyledi. Yetkili, aksi takdirde kemiklerin gömüleceği yere hükümetin karar vereceğini söyledi.
Kemiklerin yakılmasını isteyen Franco’nun ailesinin karara Yüksek Mahkeme’de itiraz etme hakkı bulunuyor.
20 BİN TUTUKLUYA YAPTIRILDI
Valle de los Caidos anıtı, 1939’dan 1975’teki ölümüne dek iktidarda olan Franco tarafından İspanya İç Savaşı’nda ölen milliyetçileri onurlandırmak için yaklaşık 20 bin siyasi tutukluya yaptırılmıştı. Anıtın inşası sırasında çok sayıda tutuklu hayatını kaybetmişti.
Anıt, ‘Franco’ya saygısını göstermek isteyen’ aşırı sağcılar tarafından sık sık ziyaret ediliyor.
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