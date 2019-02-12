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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraflar: AFP-Getty Images
12.02.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

Franco’nun kemikleri için aileye iki hafta süre verildi

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Franco’nun kemikleri için aileye iki hafta süre verildi

İspanya hükümeti, Valle de los Caidos’taki anıt mezarda bulunan eski diktatör Franco’nun kemiklerini başka bir yere taşıması için ailesine iki hafta süre verdi. Aksi takdirde kemiklerin nereye gömüleceğine hükümetin karar vereceği duyuruldu.

İSPANYA Başbakanı Pedro Sanchez, eski diktatör Francisco Franco’nun mezarının bulunduğu anıt mezardan çıkarılarak başka bir yere taşınması için Franco’nun ailesine iki hafta süre verdi.
İsmi açıklanmayan bir hükümet yetkilisi, İspanyol kabinesinin cuma günü Franco’nun naaşının bulunduğu anıt mezardan çıkartılması için son adımı atacağını ve diktatörün ailesine naaşın taşınacağı yeri belirlemesi için iki hafta süre tanınacağını söyledi. Yetkili, aksi takdirde kemiklerin gömüleceği yere hükümetin karar vereceğini söyledi.
Kemiklerin yakılmasını isteyen Franco’nun ailesinin karara Yüksek Mahkeme’de itiraz etme hakkı bulunuyor.

Franco’nun kemikleri için aileye iki hafta süre verildi

20 BİN TUTUKLUYA YAPTIRILDI
Valle de los Caidos anıtı, 1939’dan 1975’teki ölümüne dek iktidarda olan Franco tarafından İspanya İç Savaşı’nda ölen milliyetçileri onurlandırmak için yaklaşık 20 bin siyasi tutukluya yaptırılmıştı. Anıtın inşası sırasında çok sayıda tutuklu hayatını kaybetmişti.
Anıt, ‘Franco’ya saygısını göstermek isteyen’ aşırı sağcılar tarafından sık sık ziyaret ediliyor.

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