Franco A., terörden yargılanacak
İki yıl önce Viyana Havalimanı’nın tuvaletinde gizlenmiş bir silahı alırken yakalanan Alman üsteğmen Franco A., terör suçlamasıyla Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde yargılanacak.
FEDERAL Mahkeme 1.5 yıldır savcılık ve Frankfurt Mahkemesi arasındaki kavgayı sonlandırdı ve Franco A.’nın, ‘devleti hedef alan ağır bir saldırı planlamak’ suçundan yargılanmasına karar verdi. Franco A.’nın, kendisine sahte bir Suriyeli mülteci kimliği tedarik ettiği belirlenmişti. Yapılan aramalarda Franco A.’ya ait 4 silah, bini aşkın mermi, 50 patlayıcı madde ve bir isim listesi bulunmuştu. Saldırı yapılacak kişilerin isimlerinin olduğu sanılan listede o dönem Adalet Bakanı olan şimdiki Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Yeşillerli politikacı Claudia Roth’un isimleri de yer alıyordu. Olay, Alman ordusunda aşırı sağ örgütlenme olduğu tartışmalarına yol açmıştı.
Franco A., 2017’de serbest bırakıldı. Şimdi Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesi dava tarihlerini belirleyecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle