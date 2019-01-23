‘Francken'in ‘insani vize’de yaptığı ayrımcılık’

BELÇİKA Göç ve Mülteci Bakanı Maggie De Block, selefi Theo Francken için çarpıcı iddialarda bulundu. Mülteci kotasını ve Orta Doğu’dan gelen Hıristiyanlara yapılan tercihli muameleleri kınadığını belirten De Block, Mechelen Belediye Meclis Üyesi Melikan Kucam’la ilgili ortaya çıkan insan kaçakçılığı iddialarıyla ilgili şunları söyledi: “Kucam, Yeni Flaman İttifak (N-VA) Partisi’nden ihraç edildi fakat insani vize skandalı durmak bilmiyor. Eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken kendini adeta masum gösteriyor. Halbuki Francken, Orta Doğu’dan Müslümanlara yardım etmeye yanaşmadığı gibi, sadece Hıristiyanlara yardım etmek istediğini belirtti. Bir politikacının kimin savunmasız olup kimin olmadığını belirleyemeyeceğini ve inancın belirleyici bir faktör olarak alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Francken, BM veya tanınmış STK’larla birlikte insani vize veya yeniden yerleştirme tahsisatı için çalışmadı. Francken, kendi parti politikasını ön planda tuttu. Tabii ki zulüm gören dini azınlıklar olabilir, o zaman dini inanç önemli bir rol oynar. Orta Doğu’da sadece Hıristiyanlara insani vize vermekle ayrımcılık yaptığı ortaya çıkıyor. DEAŞ’ın Orta Doğu’da dini inanca bakmadan katliam yaptığını görmemek de saflıktır.”

‘İNSANLIK DIŞI KOŞULLARI KINIYORUM’

“Suriye, Irak ve komşu ülkelerdeki çatışma bölgelerinden insanların insani vize ile seyahat etmelerine izin vermek için 2-10 bin Euro kazanan Melikan Kucam gibi davranıp yeni bir vize skandalına imza atmayacağım. Ben asla böyle şeyler yaşamamıştım, çünkü ben sadece yasaları izledim. Her zaman bana saldırdılar çünkü çok katıydım ve yasaları çok katı takip ediyordum. Ayrıca Francken’in, günde 50 sığınmacı kotasını ve insanlık dışı koşulları kınıyorum.”

BAŞKA YOLSUZLUKLAR DA VAR

Anvers Savcılığı tarafından yapılan açıklamada ise Melikan Kucam’ın tutukluluk süresinin salı günü itibariyle uzatıldığı bildirildi. Kucam’ın sadece insani vize konusunda yolsuzluk yapmadığı da ortaya çıktı. Melikan Kucam’ın, Türkiye’de yaşı küçük olanların yaşını büyütmek, evli olan çiftlerin boşanmasını sağlamak suretiyle bu insanların Belçika’ya geldikleri zaman yüksek işsizlik maaşı almalarını sağladığı da belirlendi. Kucam’ın evi, bilgisayarı ve telefonlarında arama yaptıklarını belirten Anvers Savcısı, Mechelen Belediye Başkanı Bart Somers’ın da ifadesinin alınacağını belirtti.