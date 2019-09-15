FPÖ’nün yeni lideri, ‘Kuzu postuna bürünmüş kurt’
Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), 29 Eylül Pazar günü yapılacak erken genel seçimlerden iki hafta önce genel başkanını seçti. Graz kentinde yapılan Genel Kurul'da 48 yaşındaki Norbert Hofer, oyların yüzde 98.25’ini alarak partinin yeni lideri oldu.
FPÖ’yü Avusturya’nın en güçlü partisi yapmak istediklerini belirten Norbert Hofer, “Çünkü Avusturya’nın bize ihtiyacı var. Biz bunu başarabiliriz” dedi. Seçimlerden sonra partinin politikalarında değişiklik yapması beklenen Hofer, genel kuruldaki konuşmasında büyükşehirlerde oylarını artırabilmek için ekonomi, iklim koruma ve sağlık ile yaşlı bakım konularında yeni politikalar belirleyeceklerini söyledi. Avusturya’da yıkılan hükümette Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan Norbert Hofer, aşırı sağcı FPÖ’nün gülen yüzü olarak biliniyor ve ‘Kuzu postuna bürünmüş kurt’ eleştirileri yapılıyor.
YÜZDE 20’NİN ALTINDA ALIRSA...
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Alexander Van der Bellen’e karşı girdiği yarışı kaybeden Hofer, seçimlerden sonra yine Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ile koalisyon kurmayı hedefliyor. Kamuoyu yoklamalarına göre sandıkdan yüzde 20 civarında oy alması beklenen FPÖ’nün 2017 seçimlerindeki oyu yüzde 26’ydı. Hofer bu seçimlerde yüzde 20’nin altında oy alırsa, yeni seçilmesine rağmen parti içinde büyük güç kaybedecek.
İBİZA SKANDALI HÜKÜMETİ DÜŞÜRDÜ
FPÖ’de genel başkanlık koltuğu mayıs ayında ortaya çıkan İbiza skandalı sonrasında Heinz Christian Strache’nin istifasıyla boşalmıştı. Strache, Spiegel dergisinin ortaya çıkardığı görüntülerde, sözde zengin Rus iş insanının yeğenine partisine seçimlerde para yardımı yapması durumunda kamu ihaleleri vereceğini vaat ediyordu. Görüntülerden sonra hükümet istifa etmek zorunda kalmış ve erken genel seçim kararı alınmıştı.
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