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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
15.09.2019 - 13:11, Son Güncelleme:

FPÖ’nün yeni lideri, ‘Kuzu postuna bürünmüş kurt’

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FPÖ’nün yeni lideri, ‘Kuzu postuna bürünmüş kurt’

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), 29 Eylül Pazar günü yapılacak erken genel seçimlerden iki hafta önce genel başkanını seçti. Graz kentinde yapılan Genel Kurul'da 48 yaşındaki Norbert Hofer, oyların yüzde 98.25’ini alarak partinin yeni lideri oldu.

FPÖ’yü Avusturya’nın en güçlü partisi yapmak istediklerini belirten Norbert Hofer, “Çünkü Avusturya’nın bize ihtiyacı var. Biz bunu başarabiliriz” dedi. Seçimlerden sonra partinin politikalarında değişiklik yapması beklenen Hofer, genel kuruldaki konuşmasında büyükşehirlerde oylarını artırabilmek için ekonomi, iklim koruma ve sağlık ile yaşlı bakım konularında yeni politikalar belirleyeceklerini söyledi. Avusturya’da yıkılan hükümette Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan Norbert Hofer, aşırı sağcı FPÖ’nün gülen yüzü olarak biliniyor ve ‘Kuzu postuna bürünmüş kurt’ eleştirileri yapılıyor.

FPÖ’nün yeni lideri, ‘Kuzu postuna bürünmüş kurt’

YÜZDE 20’NİN ALTINDA ALIRSA...
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Alexander Van der Bellen’e karşı girdiği yarışı kaybeden Hofer, seçimlerden sonra yine Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ile koalisyon kurmayı hedefliyor. Kamuoyu yoklamalarına göre sandıkdan yüzde 20 civarında oy alması beklenen FPÖ’nün 2017 seçimlerindeki oyu yüzde 26’ydı. Hofer bu seçimlerde yüzde 20’nin altında oy alırsa, yeni seçilmesine rağmen parti içinde büyük güç kaybedecek.

İBİZA SKANDALI HÜKÜMETİ DÜŞÜRDÜ
FPÖ’de genel başkanlık koltuğu mayıs ayında ortaya çıkan İbiza skandalı sonrasında Heinz Christian Strache’nin istifasıyla boşalmıştı. Strache, Spiegel dergisinin ortaya çıkardığı görüntülerde, sözde zengin Rus iş insanının yeğenine partisine seçimlerde para yardımı yapması durumunda kamu ihaleleri vereceğini vaat ediyordu. Görüntülerden sonra hükümet istifa etmek zorunda kalmış ve erken genel seçim kararı alınmıştı.

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