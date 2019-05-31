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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
31.05.2019 - 16:14, Son Güncelleme:

Nahles giderse, Merkel de gider mi

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Nahles giderse, Merkel de gider mi

SPD salı günü Federal Meclis Grup Başkanı’nı seçecek. Başka aday çıkmadığı için SPD Genel Başkanı ve Federal Meclis Grup Başkanı Andrea Nahles, seçimde tek aday. Nahles’in yeniden Meclis Grup Başkanı olmak için yeterli oy alamayacağı konuşuluyor.

SPD Federal Meclis Grup Başkanı olmak için adayların, kullanılan oyların yarısından bir fazlasını alması şart. SPD Federal Meclis Grubu’nun 152 üyesi bulunuyor. Tüm milletvekillerinin seçimde hazır bulunması durumunda Nahles’in en az 77 oy alması gerekiyor. SPD grubu içinde sayıları fazla olan Kuzey Ren Vestfalya (KRV) ve Aşağı Saksonya Eyalet milletvekilleri Nahles’e mesafeli duruyor. Ayrıca partinin sağ kanadının büyük bölümü de Nahles’e karşı. SPD’nin sol kanadı mensubu milletvekilleri de Nahles’e destek konusunda fikir birliğine varamadı. Nahles, kullanılan oyların yarısından bir fazlasını alamaması durumunda Meclis Grup Başkanlık koltuğunu kaybedecek. Genel Başkan olarak parti grubunda fazla söz sahibi olamayacak. Parti içinde ciddi güç kaybedecek. Nahles’in genel başkan olarak kalması da zor olacak. Kendisine yönelik istifa baskıları da artacak.

Nahles giderse, Merkel de gider mi

HÜKÜMET TARTIŞILIYOR
Nahles’in seçilmemesiyle parti içinde yaşanacak kriz, hükümet krizine de dönüşebilir. Parti içinde, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde alınan ağır yenilgi sonrası kısık sesle de olsa hükümetten çekilme tartışmaları başlamıştı. Bu sesler daha gür çıkmaya başlayacak. Eski SPD Meclis Grup Başkanı ve Federal Meclis Başkanvekili Thomas Oppermann da SPD’nin hükümetten çekilmesini savunan isimlerden. Oppermann, CDU/CSU ile yapılan ortaklıkla ilgili, “Siyah-Kırmızı ortaklık SPD’ye yaramadı. Elde edilen başarılar hanemize yazılmıyor. Alınan ağır yenilgi için gereği yapılmalı” dedi.

Nahles giderse, Merkel de gider mi

SPD’nin koalisyon ortaklığından çıkması durumunda hükümet dağılacak ve erken seçim gündeme gelecek. Bu durumda Angela Merkel’in de başbakanlık kariyeri sona erebilir.

 

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