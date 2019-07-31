Formula 1'de rekor: 4 lastik 1.88 saniye
Formula 1 Almanya Grand Prix'inde, Red Bull-Honda ekibi, yarışı ilk sırada tamamlayan Max Verstappen'in 4 lastiğini rekor sürede değiştirdi.
Formula 1'de sezonun on birinci mücadelesi olan Almanya Grand Prix'inde zafer, Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen'in olmuştu.
Red Bull-Honda ekibi, Hockenheim pistinde bir de rekor kırdı.
Yarışta 5 pit stop yapan Verstappen'in 20 kişilik ekibi, lastik değişiminde, 4 lastiği 1.88 saniyede değiştirerek rekor kırdı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle