Fırtınaya yakalanan oyuncu mola verdi
Almanların tecrübeli oyuncusu Gila von Weitershausen, yoğun çalışma temposu nedeniyle dizi ve film çekimlerine ara verdi.
74 yaşındaki oyuncu deneyimli oyuncu “Özellikle dizi çekimleri yoğun geçiyor. Bu durum bana çok ağır geliyor. Ben dizi çekimlerine dayanamıyorum. Bu yüzden beş yıldır dizi çekimlerine ve sinema filmlerine ara verdim. Daha çok tiyatroda sahne alıyorum. Tiyatro benim için daha uygun” dedi.
‘DALGALARIN CAMA VURMASINI İZLEDİM’
En son geçtiğimiz gün televizyon ekranlarına gelen ‘Das Traum Schiff’ ‘Rüya Gemi’ adlı filmde dolandırıcı bir dulu canlandıran tecrübeli oyuncu, filmin çekimleri sırasında yaşadıkları bir sırrı da anlattı: “Dört hafta boyunca gemide kaldım. İnanılmaz güzel dört haftaydı. Saat 10.00’da yatağa uzanır, dalgaların cama vurmasını izlerdim. Bana çok iyi geldi. Fırtınaya da yakalandığımız oldu. Hatta bir keresinde restoranın camı bile kırıldı”.
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