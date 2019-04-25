Fırtına ve şiddetli yağmur NRW’yi felç etti
Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya (NRW) Eyaleti’nde aniden başlayan fırtına ve şiddetli yağmur, hayatı felç etti. Almanya‘nın, son yılların en karmaşık hava olayları ile karşı karşıya kaldığı belirtildi.
DÜSSELDORF şehrinde yarım saat süren fırtına şehirde bazı yerlerde hasara yol açtı. Şehir merkezlerinde ağaçlar, otomobillerin üzerine devrildi. Ağaçların devrilmesi nedeniyle, karayolunda ve Essen istikametinde tren seferleri de aksadı.
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