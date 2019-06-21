"Bu maçı almamız gerekiyor"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri"Bu maçı almamız gerekiyor"
GeriAvrupa "Bu maçı almamız gerekiyor"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA
21.06.2019 - 13:13, Son Güncelleme:

"Bu maçı almamız gerekiyor"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Bu maçı almamız gerekiyor"

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, 22 Haziran Cumartesi akşamı, Almanya’nın Wangen kentinde Arjantinli Cesar David Crenz’e karşı çıkacağı maç öncesi, nefesler tutuldu ve heyecanlı bekleyiş başladı.

Bugün Wangen kentinde yapılacak olan halka açık tartıda rakibiyle ilk kez göz göze gelecek olan Arslan, ekibiyle maçın oynanacağı salona giderek incelemelerde bulundu. Karşılaşmaya her zamanki gibi çok iyi hazırlandığını belirten Fırat Arslan, "Ben rakibin gücüne bakmaksızın her karşılaşmaya aynı hazırlanırım. Bu karşılaşmaya da yine günde üç dört güçlü boksör ile sparring dövüşleri yaparak hazırlandım. Ayrıca güç ve kondisyon antrenörlerim de büyük emekler vererek beni formumda tutmak için özel programlar uyguladılar. Hedefim bu maçı alarak, ülkeme bir zafer daha yaşatmaktır. Sonbahara doğru Göppingen kentinde büyük bir gala düzenleyeceğiz, ardından gelecek yılın başında büyük bir federasyonda dünya şampiyonluk maçına çıkarak dünyada gelmiş geçmiş tüm rekorları kırarak, ülkemizin adını tarihe altın harflerle yazdırmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Bu maçı almamız gerekiyor
Vedat Alyaz: "Bu maçı almamız gerekiyor"
Türk boskörün basın danışmanı Vedat Alyaz ise bu karşılaşmayı mutlaka kazanmaları gerektiğini vurgulayarak, "Rakibimiz iki dünya şampiyonunu devirmiş bir isim. Universum Boxing’in dünya şampiyonlarından Hugo Hernan Garay ve Almanların dünya şampiyonu Jürgen Brhmer’i yenmiş olan tehlikeli bir isim. Şu an için dünyada bir numarayız bu maçı kazanırsak dünya şampiyonluk hakkımızı saklı tutacağız. Kaybetmemiz durumunda tüm planlarımız alt üst olabilir. O yüzden bu karşılaşma bizim için çok önemli. Tüm Wangen ve Bodensee bölgesindeki vatandaşlarımızı bu karşılaşmaya gelerek sporcumuzu desteklemelerini bekliyoruz. Aynı gece ağır sıkletteki gururumuz Erkan Teper de ringe çıkacak. İki sporcumuz da güçlü rakiplere karşı yumruk sallayacaklar. Bu tarihi mücadeleler nefesleri keserek, soluksuz izlenecektir eminim" şeklinde konuştu.
Bu maçı almamız gerekiyor

Bu maçı almamız gerekiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Alman ve Türk golfçülerden çekişmeli turnuva
"Bu maçı almamız gerekiyor"
Yazılıkaya’nın 3 bin 200 yıllık sırrı
‘Demek ki Almanya’dan Cimil’e yol var’