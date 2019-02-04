First Lady’nin 725 Euro’luk ayakkabısı ödünç çıktı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte Mısır ziyaretine çıkan First Lady Brigitte Macron’un 725 Euro’luk Louis Vuitton marka spor ayakkabısı, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Tepkilerin büyümesi üzerine açıklama yapan First Lady’nin yakınları, ayakkabının ‘ödünç’ olduğunu duyurdu.
FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Mısır ziyaretinde eşi Brigitte Macron tarafından giyilen Louis Vuitton marka 725 Euro değerinde olduğu öğrenilen spor ayakkabılar, vatandaşların gözünden kaçmadı. Fransa’da vatandaşların alım gücünün çok düşük olmasından şikayet ettiği ve gösteriler yaptığı bir dönemde First Lady’nin pahalı ayakkabılarla Mısır gezisi Fransızların tepkisini çekti.
‘HİÇ BİR KIYAFETİ KENDİSİNE AİT DEĞİL’
İngiliz Daily Mail gazetesi Brigitte Macron’un yakınlarına ulaştığını iddia ederek, yakınlarının First Lady’nin hiçbir kıyafetinin kendisine ait olmadığını, Cumhurbaşkanlık Sarayınca bedava kıyafet sistemi geliştirildiğini ve Fransız tasarımcıların tanıtım amacı ile Brigitte Macron’a tasarımlarını ödünç gönderdiklerini söyledi.
Daily Mail, 725 euro değerindeki spor ayakkabının satışa sunulan bir model olmadığını ve aynı markanın benzeri modellerinin 580 ile 620 Euro arasında satıldığına dikkati çekti.
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