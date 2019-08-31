Fırat Aslan, Berlin’de ringe çıkıyor
Dünya şampiyonu Türkiye kökenli boksör Fırat Aslan, 14 Eylül Cumartesi gecesi Almanya’nın başkenti Berlin’de ringe çıkacak.
ASLAN’ın rakibi olan Ganalı John Napari, bugüne kadar çıktığı 21 maçın hepsini kazanırken, bunların 15’ini de nakavtla bitirdi. Müsabaka için hazırlıklarının devam ettiğini belirten Fırat Arslan, “Bu kez maça hazırlanmam için yeterli sürem olmamasına rağmen, forma girmek için en iyi şekilde çalışıyorum. İyi bir performans ile maça çıkabilmek için tüm ekibim elinden geleni yapıyor. Hedefimiz bu karşılaşmayı alıp önümüzdeki dönemlerde dünya şampiyonluk karşılaşmasına çıkmaktır” dedi.
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