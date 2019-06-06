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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
06.06.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Alba Berlin finale çok yakın

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Alba Berlin finale çok yakın

Alba Berlin 2018-2019 sezonunun playoff yarı finalinde önemli avantaj elde etti. Oldenburg ile playoff yarı final beşli serisinin ikinci maçını Alba Berlin 79-63 kazandı. Seride 2-0 öne geçti. Geri kalan maçlarda alacağı tek galibiyet Alba Berlin'i finale taşıyacak.

Pazar günü Oldenburg'da serinin üçüncü maçı oynanacak.
Berlin Mercedes Benz Arena'da 9 bin 263 biletli seyircinin önünde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı da 32-29 Alba Berlin'in üstünlüğüyle sona erdi.

Her iki takım da kötü bir yüzde ile oynarken maçtan sonra değerlendirmelerde bulunan Alba Berlin Kaptanı Giffey de bu duruma dikkat çekti. Giffey “Bizim normal bir maçımız olmadı. Atışlarda kötüydük. Ancak defansta iyi olunca maçı kazandık” dedi.

Alba Berlin finale çok yakın
Maçta en etkili oyuncu 11 sayı ve 12 hava topu kazanan Nnoko oldu. 13 sayı bulan Diedraitis en skorer oyuncu olarak öne çıktı.
Alba Berlin finale çok yakın

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